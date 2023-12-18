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Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya ve Koca, olumsuz ihbar alınmadığını, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını söyledi.

18.12.2023 - 00:27,  Güncelleme: 00:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya ve Koca, şu ana kadar olumsuz ihbar gelmediğini söyledi.

MARMARA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan depremin yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLERİMİZ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı

BAKAN KOCA: OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı

İSTANBUL VALİSİ GÜL: 112'YE GELEN BİR İHBAR YOK

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı
Marmara\'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
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Son Dakika 3.Sayfa Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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