İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

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İçişleri Bakanlığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İLK DUYURU BATMAN BELEDİYESİ İÇİN

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan davasının devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

GÜLİSTAN SÖNÜK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

KAYMAKAM BAŞOĞLU BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.