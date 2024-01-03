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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir'de yakalandı

Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Masoomeh Taheri, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen KAFES-28 Operasyonu kapsamında, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranma kaydı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri'nin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan bir rezidansa gerçekleştirilen şafak operasyonunda, Masoomeh Taheri, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Avrupa Ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu belirlenen Taheri, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir\'de yakalandı
03.01.2024 - 23:24,
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir'de yakalandı

İZMİR - Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Masoomeh Taheri, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen KAFES-28 Operasyonu kapsamında, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranma kaydı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri'nin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan bir rezidansa gerçekleştirilen şafak operasyonunda, Masoomeh Taheri, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Avrupa Ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu belirlenen Taheri, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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İzmir, Dolandırıcılık, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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