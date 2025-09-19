Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 17 serisini Hindistan genelinde satışa sundu. Yeni cep telefonu iPhone 17'yi almak isteyenler, mağazaların önünde gece saatlerinden itibaren sıraya girerek kuyruk oluşturdu.
Mumbai kentindeki bir mağazanın önündeki kalabalık arasında tansiyon yükseldi. Sırada bekleyenler birbirine girdi.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, tedbir amacıyla olay yerine polis çağrıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dünyanın merakla beklediği telefonu kapmak için birbirlerini ezdiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?