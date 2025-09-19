Dünyanın merakla beklediği telefonu kapmak için birbirlerini ezdiler - Son Dakika
Dünyanın merakla beklediği telefonu kapmak için birbirlerini ezdiler

Dünyanın merakla beklediği telefonu kapmak için birbirlerini ezdiler
19.09.2025 12:21
Hindistan'da Apple'ın yeni cep telefonu iPhone 17'yi satın alabilmek için kuyruk oluşturan kalabalık birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu. Güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederken tedbir amacıyla olay yerine polis çağrıldı.

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 17 serisini Hindistan genelinde satışa sundu. Yeni cep telefonu iPhone 17'yi almak isteyenler, mağazaların önünde gece saatlerinden itibaren sıraya girerek kuyruk oluşturdu.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Mumbai kentindeki bir mağazanın önündeki kalabalık arasında tansiyon yükseldi. Sırada bekleyenler birbirine girdi.

OLAY YERİNE POLİS ÇAĞRILDI

Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, tedbir amacıyla olay yerine polis çağrıldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hindistan, mumbai, Polis, Apple, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dünyanın merakla beklediği telefonu kapmak için birbirlerini ezdiler - Son Dakika

