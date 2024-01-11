İpsala Gümrük Kapısı\'nda 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne ilinde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, tır aracında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya yüklü tır aracı x-ray taramasına sevk edildi.

Söz konusu araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı. Yapılan detaylı arama sonucunda ise; yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş vaziyette 8 düzensiz göçmen tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi. - ANKARA