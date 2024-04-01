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İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü

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İran'ın Şam'daki Suriye Konsolosluğu İsrail tarafından vuruldu. İran basını, İsrail'in Şam'da konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi ile birlikte 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01.04.2024 18:16  Güncelleme: 19:46
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Suriye basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi ile birlikte 8 kişi öldü.

İSRAİL SALDIRISINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, saldırıda İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasının hasar aldığını, yerel kaynaklara göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'dan henüz olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İsrail, Şam'da İran konsolosluğunu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü

İRANLI TUĞGENERAL ÖLDÜ

İran basınında yer alan haberlerde, İran Büyükelçisi'nin saldırıdan etkilenmediği fakat ölen 8 kişiden birinin Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi olduğu bildirildi.

İsrail, Şam'da İran konsolosluğunu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü

SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Öte yandan, Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Şam'ın Mezze Mahallesindeki bir binanın, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, "Hava savunma sistemleri bazı düşman füzelerini havada karşıladı ve düşürdü." ifadesi kullanıldı. Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail, Şam\'da İran Konsolosluğu\'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
Kaynak: İHA

Suriye, İsrail, İran, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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