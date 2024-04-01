Suriye basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi ile birlikte 8 kişi öldü.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, saldırıda İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasının hasar aldığını, yerel kaynaklara göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'dan henüz olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İran basınında yer alan haberlerde, İran Büyükelçisi'nin saldırıdan etkilenmediği fakat ölen 8 kişiden birinin Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi olduğu bildirildi.
Öte yandan, Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Şam'ın Mezze Mahallesindeki bir binanın, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, "Hava savunma sistemleri bazı düşman füzelerini havada karşıladı ve düşürdü." ifadesi kullanıldı. Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü - Son Dakika
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