İran\'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde polis karakoluna düzenlenen saldırıda 12 polis memuru hayatını kaybederken 7 polis memuru da yaralandı.

12 POLİS MEMURU ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki bir karakola gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Sistan ve Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, Rask kasabasında bulanan bir polis karakoluna 02.00 sıralarında saldırı düzenlendiğini söyleyerek, "Polis karakoluna düzenlenen terör saldırısında 12 polis memuru hayatını kaybederken, 7 polis memuru da yaralandı. Çıkan çatışmada ise çok sayıda terörist öldürüldü" dedi. Saldırıyı Ceyşü'l Adl isimli örgütün üstlendiği belirtildi.