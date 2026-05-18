Hatay'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 yaralı
Hatay'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 yaralı

18.05.2026 08:56
Hatay Defne'de kapalı yolu fark etmeyen otomobil, park halindeki iş makinesine çarptı. Kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Anbean kameralara yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saat 03.45'te yaşandı. Doğan Dağlı idaresindeki 33 ATB 669 plakalı otomobil, ağır hasarlı binanın yıkımı için bölgede bulunan iş makinesine çarptı. İş makinesinin altına giren otomobilde Doğan Dağlı ağır olmak üzere Z.A.S., F.K. ve M.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisindeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü 20 yaşındaki Doğan Dağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Kaza anıysa çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bina yıkım çalışması ise durduruldu. - HATAY

Kaynak: İHA

