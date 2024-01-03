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İsias Otel davasının duruşması başladı - Son Dakika
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İsias Otel davasının duruşması başladı

Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşmaya sanıklar SEGBİS üzerinden katılırken, hayatını kaybedenlerin yakınları da duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet de yer aldı. Aileler, olayın peşini bırakmayacaklarını ve otel yönetiminin en ağır şekilde cezalandırılması için çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Başbakan Üstel ise davayı önemsediklerini ve Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiklerini belirtti.

03.01.2024 - 11:35,
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Enkazında 72 kişinin öldüğü İsias Otel davasının duruşması başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşması sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanılan duruşmaya sanıklar SEGBİS üzerinden katıldı.

Otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden kişilerin yakınları da Adıyaman Adliyesi'ne gelerek burada duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokrat, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatları yer aldı. Ünlü Sanatçı Haluk Levent'in de geldiği Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyen aileler, olayın peşini hiçbir şekilde bırakmayacaklarını ve aynı zamanda otel yönetiminin en ağır şekilde cezalandırılması için her türlü çabayı sarf edeceklerini aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiklerini dile getirdi.

Adıyaman Adliyesi'nden emsal bir kararla ayrılmak istediklerini vurgulayarak otel yönetiminin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden insanlarımız ve bizim evlatlarımız, şampiyon meleklerimizi yitirdik. Şampiyon meleklerimizi yitirmemizden dolayı da acımız bir o kadar daha artmıştır. Dolayısıyla bir yıl aradan sonra bugün ana muhalefet başkanıyla, bakan arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle ve şampiyon meleklerimizin aileleriyle bunun yanında belediye başkanlarımızla yüz kişilik bir ekiple bugün Adıyaman'da başlanılacak İsias Davası'nda hep beraber bu davayı dinlemek için geldik. Çünkü İsias Davası bizim için çok önemlidir. İsias bu davalardan bir tanesidir. Dolayısıyla İsias Davası'nda görüşülecek ve çıkacak netice Türkiye'deki diğer davalar açısından emsal oluşturacak ve çok önemlidir. Bu dava hem de bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça önemlidir. İsias Davası bizim davamızdır. Bizler bu yüzden buraya geldik. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce Türk adaletine güveniyoruz. Kanunlar çerçevesinde suçluların alacakları cezalar öbür davalara da emsal olacağı için çok önemli bir günde burada bulunuyoruz" diye konuştu.

İsias Otel davasının duruşması başladı
Kaynak: İHA
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Adıyaman, Kıbrıs, Deprem, Sanat, Güvenlik, Adliye, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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