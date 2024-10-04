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İşitme engelli Nihal'in öldürülmesinde kan donduran detaylar... Cinayet sanığı, işitme engelli arkadaşlarına cesedin fotoğrafını gösterip işaret diliyle anlattı

Görüntülü aramayı kaydeden işitme engelliler, genç kadının sessiz çığlığı oldu, cinayeti aileye film kesitlerinden resimlerle anlatmaya çalıştı

Avukat Yağmur Burçin Sayın:

"Bir senaryo hazırlamışlar ve daha sonra bize ulaştırmışlar. Film gibi anlatılmaya çalışılmış"

ANTALYA - Antalya'da 9 ay kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda cesedi bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetinde ortaya çıkan yeni gelişmeler kan dondurdu. Olayın 1 numaralı tutuklu sanığı işitme engelli sevgili Mehmet Basık'ın, cinayet sonrası yine işitme engelli arkadaş çevresiyle videolu görüşme yaparak Nihal'in cansız bedenini gösterdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından ise görüntülü aramayı kaydeden ve olaya şahit olan işitme engellilerin, cinayeti aileye anlatmak için film karelerinden kesitler alarak olayı senaryo şeklinde aileye anlatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bir süre sonra fotoğraf ve videoları gören ailenin polise durumu bildirmesiyle Nihal'in cesedinin bulundu. Babayiğit ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın, "Bir senaryo hazırlamışlar ve daha sonra bize ulaştırmışlar. Film gibi anlatılmaya çalışılmış" dedi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit (24), 2022 yılında sosyal medya üzerinden Batman'da yaşayan Mehmet Basık ile tanıştı. Bir süredir birlikte yaşamaya başlayan çiftin 2023 yılında çocuğu oldu. Babayiğit, sevgilisiyle anlaşmazlık yaşayınca Mehmet Basık, 9 Eylül 2023 günü Nihal Babayiğit ile konuşmak için Serik ilçesine geldi. Daha sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamayınca aileye, birileri tarafından kızı Nihal Babayiğit'in öldürüldüğüne dair video ve fotoğraflar gönderildi. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.

Telefon sinyaline göre arama yapıldı, bulunamadı

Olay sonrası Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aileye gönderilen mesaj sonrası polis ekipleri, Babayiğit'in telefon sinyalinin en son kesildiği bölgelerde, kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama çalışması yaptı. Herhangi bir şekilde izine rastlanamayan Babayiğit'i arama çalışması devam ettirildi.

Sevgilisi cesedin yerini 'başkaları yaptı' diye gösterdi

Bu gelişmelerin ardından son olarak cezaevinde bulunan Mehmet Basık, Manavgat Cezaevinden tekrar ifade alınması için Serik Adliyesi'ne getirildi. Burada ifade veren Basık, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak cesedin yerini bildiğini belirtip adresin Eminceler Mahallesi Belek Yolu üzeri olduğunu aktardı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, şüphelinin belirttiği adreste genç kadına ait kıyafet ve kemik parçalarını buldu.

Kemiklerin Nihal'e ait olduğu tespit edilince mezarı oldu

Polis, Olay Yeri İnceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonrası Babayiğit'e ait olduğu belirlenen kemikler 4 ay sonrasında toprağa verildi.

İddianamede cinayet zanlısı ve diğer sevgilisi şüpheli sıfatıyla yer aldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayın bir numaralı tutuklu sanığı Mehmet Bastık için 'tasarlayarak öldürme, kadına karşı kasten öldürme', Mehmet Bastık'ın bir diğer sevgilisi Başak G. için ise 'suçu işlemeye teşvik ederek veya suç işleme kararını kuvvetlendirerek" yardım eden sıfatıyla iddianame hazırlandı. İlk duruşma ise 22 Ekim'de Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İşitme engelli arkadaşlarına videolu görüşme ile Nihal'in cansız bedenini göstermiş

Tüm bunlar yaşanırken 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetinde ortaya çıkan yeni gelişmeler kan dondurdu. Olayın 1 numaralı tutuklu sanığı işitme engelli sevgili Mehmet Basık'ın, cinayet sonrası yine işitme engelli arkadaş çevresiyle videolu görüşme yaparak Nihal'in cansız bedenini gösterdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından ise olaya şahit olan işitme engellilerin, cinayeti aileye anlatmak için film karelerinden kesitler alarak olayı senaryo şeklinde aileye anlatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bir süre sonra fotoğraf ve videoları gören ailenin polise durumu bildirmesiyle Nihal'in cesedinin bulundu.

"Şüpheli ya da tanıkların hepsi işitme engelli"

Babayiğit ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın, cinayet sanığının olayı gerçekleştirdikten sonra videolu görüşmeyle Nihal'in cesedini gösterdiğini ve ardından bu video kayına Mehmet Basık'ın arkadaş çevrelerinden olan işitme engellilerin şahit olduğunu söyledi. Avukat Sayın, bu gelişmelerin hemen akabinde bu kişilerin cinayetin işlendiğini aileye film kesitlerinden kareler ve cinayet video kaydıyla anlatmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Bu karikatürlerden bir tanesi Nihal'in Mehmet tarafından ormanlık alana götürülmesi; zaten cinayet Serik'te bir ormanlık alanda gerçekleşti. Başak isimli şahıs Mehmet'in yeni sevgilisi, Nihal'in bir tarafta ağladığı üzüldüğü bir karikatür var. Bunun dışında Mehmet'in bir bıçakla Nihal'i öldürdüğü ya da öldüreceği mesajı var. Belli ki zaten tasarlanarak başka bir ilden Serik'e gelip bıçakla birlikte Nihal'i alıp aynı saatler içerisinde ormana götürüp bıçaklaması var. Şüpheli ya da tanıkların hepsi işitme engelli, onların birbirlerine çekmiş olduğu cinayet videosu var. Ancak bu şekilde anlayacaklarını düşünüyorlar, hiçbir şekilde yazı kullanmıyorlar. Delilleri böyle oluşturuyorlar, fakat bu karikatürler cinayetin ardından Nihal'in 9 ay sonra kemikleri bulunana kadar dayıya gelen mesajlarla ortaya çıkıyor. Bu mesajlar Endonezya'dan işitme engelli arkadaşları olduğunu anladığımız bir kız tarafından gönderiliyor."

"Başak'ın kendinin karikatüre edildiğini mutlaka gördüğünü düşünüyorum"

"Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçuyla iddianamenin düzenlendiğini aktaran Sayın, Başak G.'nin de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer aldığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda iddianamenin belli noktalarında çok güzel incelemeler yapılmış, en azından tasarlandığı, bunun öncesinde bıçağın olduğu, anlık olan bir cinayetin değil, öldürme sebeplerinin bizim tarafından ortaya çıkarılması lazım. Buradaki baş şüpheli cinayeti işleyen, bu işin şüphelisi Mehmet ama onun dışında bunu bilen ve gönül ilişkisi olan ikinci bir kadın Başak. Bunların aslında tamamını bilip, Kırşehir'de yaşadıkları söyleniyor, Mehmet Kırşehir'den geliyor ve Başak ifadesinde 'Tekrardan yanıma döndü' diyor. Giderken nasıl gittiğini muhtemelen biliyordur. Başak kendisinin bunu bilmediğini ama öğrendikten sonra söyleyememe sebebinin korkusundan kaynaklandığını söylüyor. Fakat Başak'ın kendinin karikatüre edildiğini mutlaka gördüğünü düşünüyorum. Karikatürlerde Başak'ın fotoğraflarının altında Furkan yazılıyor. Furkan da yine edindiğimiz kesin bilgiler doğrultusunda, Başak'ın oğlu. Onların altında Furkan yazıyor, bunları bilmeme ya da birilerine anlatmama gibi ihtimalleri yok. Bu olayı bilen, Nihal'in çocuğu olduğunu bilen, Başak'ın varlığını bilen, aslında bu üçlü gönül ilişkisini bilen kişiler var. Ama bunlara hala sessiz kalıyorlar."

"Film gibi anlatılmaya çalışılmış"

Film kesitlerinden kareler ve videoların Endonezya'daki işitme engelli kişilerden aileye geldiğini kaydeden Sayın, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden ya da işitme engellilerin bulunduğu bir grupta tanışmışlıkları üzerine birbirlerini bilen insanlar. Bu kayıt Endonezya'ya gidiyor, Endonezya'daki bu şahıs da kızın ailesine 'Kızınız öldürüldü' şeklinde bilgi veriyor. 'Kızınız Mehmet tarafından öldürüldü' şeklinde mesaj gönderiyor ve olay ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olaydaki işitme engellilerin olay öncesinde ve sonrasında sürekli telefonlarından yapmış olduğu görüşmeler kayıtlı, bu kayıtların hepsi dayıya bizlere ulaşıyor. Her şey kayıt altına alınmış. Bir senaryo hazırlamışlar ve daha sonra bize ulaştırmışlar. Film gibi anlatılmaya çalışılmış. Nihal, arkada bıraktığı bir kız çocuğuyla ve kendisine daha ulaştırılmayan bir kız çocuğuyla bu dünyadan göçüp gitti. Hiçbir suçu olmadan" diye konuştu.