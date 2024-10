İskenderun'da Motosiklet Kazası

3.Sayfa

Anne ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki anne ve oğlunun yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan anne ve evladının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Mimar Sinan bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen kamyonet, dönüş yapmak isteyen motosikletle çarpıştı. Kazada; motosiklette bulunan anne ve oğlu yere savruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne ve evladının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza an be an kameraya yansıdı.