Genç kızlar alışveriş merkezinde tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Genç kızlar alışveriş merkezinde tekme tokat birbirine girdi

Geniş Video İzle

Isparta'daki bir alışveriş merkezinde genç kızlar arasında başlayan tartışma tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

28.12.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinde kızlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Isparta'da Alışveriş Merkezinde Kızlar Arasında Kavga

GENÇ KIZLAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de kullanıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da Alışveriş Merkezinde Kızlar Arasında Kavga

SANDALYEYİ FIRLATTI

Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Kavga anlarının yanı sıra kavga eden bir kızın masada bulunan sandalyeyi fırlattığı anlar da görüntülere yansıdı.

Isparta'da Alışveriş Merkezinde Kızlar Arasında Kavga
Genç kızlar alışveriş merkezinde tekme tokat birbirine girdi
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Alışveriş, İnceleme, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kızlar alışveriş merkezinde tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mert çelik:
    Bunlarla ileride evleneceksiniz karıcım bir tanem diceksiniz 36 2 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    SIĞIR BUNLAR 3 0
  • Murat Çil:
    ne kızı abi bunlar canavar CANAVAR 12 0 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    kesin gratisdir ye 9 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Çok kısa kuracam cümlemi geleceğin genç kız ve genç erkekleri zerre kadar kimseye faydanız 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kızlar alışveriş merkezinde tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.