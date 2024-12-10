Isparta\'da Eğitim Uçuşunda Düşen Helikopterde 6 Asker Şehit Oldu

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Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan 6 asker için sabah Süleyman Demirel Havaalanı'nda tören düzenlenecek ve cenazeleri ailelerine gönderilecek.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında birbirine temas eden 2 askeri helikopterden biri, boş araziye düştü. Kazada, UH-1 tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 personel, yarın sabah saat 10.00'da Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) Kayseri, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in (26) Nevşehir, Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) Aydın, Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) Samsun, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) Rize ve Astsubay Çavuş Taha Nergis'in (24) naaşının ise Erzurum'a gönderileceği öğrenildi. - ISPARTA