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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 722'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, 256 kişi yaralandı. İsrailli bir uzman ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) yok edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 722\'ye yükseldi
06.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:33
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybettiği, 256 kişinin de yaralandığı bildirildi. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166 yükseldiği aktarıldı.

"UNRWA'yı yok etmezsek savaşı kazanmamız imkansız"

İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell ise yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yok edilmesi çağrısında bulundu. Yerinden edilen Filistinlilere insani yardım sağlayan BM kurumunu hedef alan Arbell, "UNRWA'yı yok etmezsek savaşı kazanmamız mümkün olmayacak. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 722'ye yükseldi - Son Dakika


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