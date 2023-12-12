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İsrail ordusu, Gazze'de yanlışlıkla 20 askerini öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'de yanlışlıkla 20 askerini öldürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde yürütülen kara operasyonunda 27 Ekim'den bu yana 20 askerinin yanlışlıkla öldüğünü açıkladı. Açıklamada, toplamda 105 İsrail askerinin hayatını kaybettiği belirtildi ve ölümlerin dost ateşi, yanlış kimlik tespiti, açılan ateş, şarapnel parçaları ve diğer nedenlerle gerçekleştiği ifade edildi.

12.12.2023 - 16:24,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonuna başladığı 27 Ekim'den bu yana 20 askerini "yanlışlıkla" öldürdüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunun başladığı 27 Ekim'den beri 105 İsrail askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Askerlerden 20'sinin "dost ateşi" sonucu öldüğü belirtildi. 13 askerin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, 2 askerin şarapnel parçalarının isabet etmesi, 2 askerin zırhlı personel taşıyıcıların altında kalması, 1 askerin İsrail güçlerinin kör kurşunu sonucu öldüğü ifade edildi.

Gazze'de faaliyet gösteren asker çokluğu, askerler arasındaki iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesinin bu tür kazalara yol açtığı aktarıldı. - TEL AVİV

İsrail ordusu, Gazze\'de yanlışlıkla 20 askerini öldürdü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İsrail ordusu, Gazze'de yanlışlıkla 20 askerini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'de yanlışlıkla 20 askerini öldürdü - Son Dakika
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