Kafkas Mafyası lideri benzin istasyonunda öldürüldü

İsrail basını tarafından "Kafkas Mafyası'nın lideri" olarak gösterilen Yanis Yushvaev'in benzin istasyonunda öldürüldüğü saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'in Caesarea kentinde bulunan bir benzin istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, 40 yaşındaki Yanis Yushvaev öldürüldü. İsrail basını tarafından organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Yushvaev'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz şapkalı bir kişinin elleri cebinde bir şekilde benzin istasyonuna doğru ilerlediği görülüyor. İsrail basının "Kafkas Mafyası'nın lideri" olarak tanımladığı Yushvaev ile birlikte iki kişinin de aynı anda içeriden çıktığı anlaşılan görüntülerde, saldırgan cebinden çıkardığı silahı ateşliyor. Yakın mesafeden kafasından vurulan Yushvaev'in yere yığıldığı sırada saldırgan da olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Yushvaev, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için operasyon başlattı.