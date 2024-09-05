İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı - Son Dakika
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İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

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İstanbul Arnavutköy'de teknesiyle denize açılan balıkçı, su yüzeyinde bulduğu demir parçasını karaya çekerken, üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri demir parçasından çıkarttıkları patlayıcıları incelemek üzere merkeze götürdü. Görgü tanıkları "Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış" diye konuştu.

05.09.2024 21:58
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İstanbul Arnavutköy sahili açıklarında bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu. Sahile getirilen demir parçasından jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla patlayıcı çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Karaburun Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre teknesiyle denize açılan balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası buldu. Parçayı, teknelerine bağlayarak karaya getiren balıkçı, karaya çekmeye başladı. Çekilme ile ters dönen demir parçasının üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar ortaya çıktı.

JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu patlayıcılar, demir parçasından çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

"YAKINDAKİ RESTORANI BİLE BOŞALTTILAR"

Konu ile ilgili konuşan Metin Çelik adlı vatandaş, "Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış" dedi.

İstanbul\'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • celal doğan: Tüpteki kaçağı çakmala kontrol ediyoruz bombayıda tekneye bağlayıp çekmek doğal 90 5 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Ferhatın kumanyasıdır o 62 3 Yanıtla
  • mert çelik: ukraynanın bombaları gelmeye devam edıyordur 28 0 Yanıtla
  • YoH null: büyük ihtimal biri saklamış onu denize araştırılmalı 15 9 Yanıtla
  • Chen Medya : balikcida sevinmisti hurdaya satacam diye ?? 9 0 Yanıtla

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