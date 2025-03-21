Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi - Son Dakika
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Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi

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İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine karar verildi. Kararı protesto ederek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden Taksim'e yürümek isteyen avukatlara, polis müdahale etti.

21.03.2025 20:44
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi" talebiyle açılan davada, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yapılan duruşmada kararını açıkladı.

TANIK DİNLENMESİ, TBB'DEN GÖRÜŞ ALINMASI VE REDDİHAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Anayasa'ya aykırılık iddialarını, tanık dinlenmesi ve Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) görüş alınması taleplerini reddetti. Mahkeme, reddihakim talebini de 'inandırıcı delil ve emare gösterilmediği' gerekçesiyle kabul etmedi.

İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevine Son Verildi

İSTANBUL BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Davanameyi kabul eden mahkeme, İstanbul 1 No'lu Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince son verdi. Mahkeme, kararın kesinleşmesine müteakip görevlerine son verilen yönetim kurulu üyeleri yerine Avukatlık Kanunu'ndaki usul ve esaslara göre en geç 1 ay içerisinde yenilerinin seçilmesine karar verdi.

KARARI İSTİNAF'A TAŞINABİLECEK

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşınabilecek. Mahkemenin atıfta bulunduğu Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası amaçları dışında faaliyet gösteren baroların yönetiminin görevlerine son verilebileceğini düzenliyor.

İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevine Son Verildi

KARARI PROTESTO EDEN AVUKATLARA POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Barosu üyesi avukatlar karara tepki gösterdi. Kararı protesto ederek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden Taksim'deki İstanbul Barosu binasına yürümek isteyen avukatlara polis müdahale etti. Müdahale esnasında avukatlar ile polisler arasında arbede yaşandı.

Taksim\'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emir Konez:
    avukatların bile tartaklandigi bir ülke de nasıl olurda demokrasiden yada bağımsız yargıdan söz edebilirsiniz ki? 377 42 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    bu neyin kini ne biçim insanlarsınız ki seçilmiş insanlara saygı duymuyorsunuz üstüne darbe gibi çöküyorsunuz üstelerine 312 46 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yani tabii yıllarca hukuk okudular yasal haklarına hakimler ama tabii bu hak bir hukuk devletinde geçerli, bizdeki gibi muz hükümetinde değil. Yazık. Bizim enayiler şimdi çıkar hepsine hain der. 152 29 Yanıtla
    Cenk Aydın:
    sana gore degiller zihniyet farkli cunku sende 3 0
  • caps lock:
    Makarnacılar el birliğiyle ülkenin anasını bellediniz. Sizinde çoluğunuz çocuğunuz var. Hiç mi vatan millet sevgisi kalmadı içinizde ! Hiç mi düşünmüyorsunuz çocuklarınızın geleceğini. Çok yazık gerçekten ! 104 36 Yanıtla
    Alper Elma:
    yanlış yolda olan sizlersiniz sanan yemekten beyniniz gitmiş 4 3
  • Alper Elma:
    bunların hepsini yatırıp falakaya ayaklarına 500 kırbaç atılması gerekiyor 23 66 Yanıtla
    Emir Konez:
    heveslisin belli ki. yallah Afganistan'a yallah Suriye'ye o halde 6 7
  • Gürkan Mirkan:
    cüppeli zibidiler… 21 20 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    yasağa rağmen zaten halk meydanlara çıkmış eylem yapıyor , ...yasağı dinleyen yok .. 22 13 Yanıtla
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