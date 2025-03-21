Taksim\'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi" talebiyle açılan davada, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yapılan duruşmada kararını açıkladı.

TANIK DİNLENMESİ, TBB'DEN GÖRÜŞ ALINMASI VE REDDİHAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Anayasa'ya aykırılık iddialarını, tanık dinlenmesi ve Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) görüş alınması taleplerini reddetti. Mahkeme, reddihakim talebini de 'inandırıcı delil ve emare gösterilmediği' gerekçesiyle kabul etmedi.

İSTANBUL BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Davanameyi kabul eden mahkeme, İstanbul 1 No'lu Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince son verdi. Mahkeme, kararın kesinleşmesine müteakip görevlerine son verilen yönetim kurulu üyeleri yerine Avukatlık Kanunu'ndaki usul ve esaslara göre en geç 1 ay içerisinde yenilerinin seçilmesine karar verdi.

KARARI İSTİNAF'A TAŞINABİLECEK

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşınabilecek. Mahkemenin atıfta bulunduğu Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası amaçları dışında faaliyet gösteren baroların yönetiminin görevlerine son verilebileceğini düzenliyor.

KARARI PROTESTO EDEN AVUKATLARA POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Barosu üyesi avukatlar karara tepki gösterdi. Kararı protesto ederek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden Taksim'deki İstanbul Barosu binasına yürümek isteyen avukatlara polis müdahale etti. Müdahale esnasında avukatlar ile polisler arasında arbede yaşandı.