İstanbul'da Bebek Ölümüne Yol Açan Davada Skandal Çocuk

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında Çorlu Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan tutuksuz sanık B.K. savunma yaptı. Mahkeme başkanı sanık B.K.'ye, Fırat Sarı ile arasında geçen "Sarıkaya'nın da valla fişini çekeceğim gelmezseniz", "Haha dedemin fişi" şeklindeki konuşmayı sordu. Başkan, "Orada bir bebek can çekişiyor, doktor hemşire şakalaşıyor. Bu size normal geliyor mu?" dedi. Sanık B.K., "Orada tamamen daha önce izlediğimiz bir filmle ilgili şaka yapıyoruz. Kesinlikle bebek ile ilgili değil" cevabını verdi. Mahkeme başkanının bunun üzerine sorduğu, "Orada küçücük bir bebek var, can çekişiyor ve doktor hemşire şakalaşıyor. Bu size normal geliyor mu? Çocuğunuz var mı?" sorusunu sanık, "Evet kızım var" diye cevapladı. Mahkeme başkanı, "Siz kendinizi bu bebeğin annesinin yerine koyun, sizin çocuğunuz can çekişiyor ve birileri gülüşüyor, siz olsanız ne hissederdiniz?" diye sordu. Sanık, "Çok üzgünüm o ifadeler için, gerçekten üzgünüm" dedi.

"Fırat Sarı tarafından hesabımıza para yatırılıyordu"

Duruşmada savunma yapan Çorlu Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan tutuksuz sanık B.K., "Hakkımda yapılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. 2022'nin sonunda Çorlu Reyap Hastanesi'nde çalıştım. Öncelikle şu prim konusunu açıklamak istiyorum; gerçekten hastane çok yoğundu, bu durumdan şikayetçiydik. Fırat Sarı tarafından hesabımıza para yatırılıyordu" diye konuştu.

"Fırat Sarı, 'müdahaleyi bırakın' demiş, bebek monitöre bağlı şekilde beklemiş"

Hayatını kaybeden Halime bebek ile ilgili savunma yapan sanık B.K., "Halime bebek 2 aydır hastanede yatan, gerçekten kötü bir bebekti. Zaten bebeğe müdahale yapıldı, sonra Fırat Sarı'yı aradım ve erken gelmesini istedim. Bize İstanbul'da kötü bir bebekle ilgilendiğini o yüzden geç kalabileceğini söyledi. Bebeğin durumunu Fırat Sarı'ya bildirdim. Bebeğin solunumu çok sıkıntılıydı. En son bebeğin saçını kazıyarak damar yolu açtım, adrenalin gönderdim ama dopamin gönderemedim. Daha sonra bebek öldü. Fırat Sarı, 'müdahaleyi bırakın' demiş. Bebek monitöre bağlı şekilde beklemiş" diye konuştu.

"Orada bir bebek can çekişiyor, doktor hemşire şakalaşıyor normal geliyor mu?"

Mahkeme başkanı, "Pandemi döneminde sağlıkçılar çok emek verdiler, çok çaba gösterdiler, ciddi işler yaptılar, toplum o dönem alkışladı. Şimdi bu şekilde tapeler görünce bu işi lakayt yapıyormuş gibi görünüyor. Sağlık ciddi bir iştir. Doktorlara yönelik filmler çekildiğinde de işlerini ameliyatlarını ciddi yaptıkları gösteriliyor. Belki de filmler gerçeği yansıtmıyor. O yüzden bu tapeleri sordum" dedi.

Duruşma 2 Aralık'ta devam edecek

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmanın 2 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'a ertelenmesine hükmetti. - İSTANBUL