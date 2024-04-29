İstanbul\'da DEAŞ Operasyonu: Teröristler Yakalandı, Eylem Planı Çökertildi

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-32" operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şubesince yapılan çalışmalarda, örgüt içinde "Abbas İsa" kod adıyla anılan Suriye uyruklu K.A. (25) ile Afganistan uyruklu M.H. (29) patlayıcı yapımında uzman 2 terörist Beykoz'daki bir işyerinde yakalandı.

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayram'ında sansasyonel eylem planı yapan DEAŞ'a bağlı bir hücre güvenlik ve istihbarat birimlerince çökertildi. İstanbul'u kana bulamaya çalışan teröristlerin, Taksim Meydanında eylem planladıkları anlaşıldı. DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen; K.A. aynı işyerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.

K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı.

Hücrenin kilit ismi: "Abbas İsa" kod adlı Suriyeli tatbikat yapmış

Hücre üyeleri ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şubesi ekipleri geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İstanbul İstihbarat Şubenin yaptığı çalışmalarda, ilk etapta "Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu K.A. (25) ile Afganistan uyruklu M.H. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında söz konusu 2 teröristin Türkiye'deki bağlantıları mercek altına alındı. Bu iki teröristin bağlantılı olduğu 6 şüphelinin daha düzenlenen zincirleme operasyonlarda yakalandığı belirtildi. Operasyon bomba yapımında kullanılan hidrojen peroksit ile aseton ve sülfürik asit türü kimyasal madde ele geçirildi. Teröristlerin, eylem hazırlığındayken Beykoz'daki bir adreste küçük çaplı bir tatbikat yaptıkları öğrenildi.

Irak ve Suriye'de DEAŞ'ın "havan topu birimi"nde yer aldı

Suriye ve Irak'ta patlayıcı ve bomba eğitimi gören K.A.'nın, İdlip'te "Ebu Ömer" isimli DEAŞ emirinin yanında mühimmat doldurma ve temizleme biriminde faaliyette bulunduğu, ayrıca 2016 yılına kadar örgüt içinde DEAŞ'ın havan birliğinde yer aldığı öğrenildi. Elde edilen bilgi ve belgelere göre K.A., 2016'da Hatay üzerinden Suriye'den Türkiye'ye kaçak giriş yaptı, 2020'de ise İstanbul'a geldi. 4 yıldır İstanbul'da bulunan Abbas İsa kod adlı terörist, kentin kalabalık meydanlarında sansasyonel eylem planı yaptığı kaydedildi. 2014 yılında DEAŞ'ın sözde Irak'ın Musul valisi Ebu Leys Al-Hamduni'den hem şer-i, hem bombalı eğitim aldığı ortaya çıkan K.A.'nın, hangi noktaları hedef seçtiği araştırılıyor.

Afganistan uyruklu terörist bu yıl Türkiye'ye gelmiş

DEAŞ'ın eylem hücresine yönelik yürütülen soruşturma derinleştirilirken, Afganistan uyruklu K.H.'nın bu yılın Ocak ayında İran üzerinden Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan "Abbas İsa" K.A.'nın kardeşi "Abdullah Mustafa" kod adlı isimli A.A.'nın da yurda 2014 yılında giriş yaptığı ve ilk olarak Muğla'da kaldığı, sonrasında da eylem için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. - İSTANBUL