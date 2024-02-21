Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy\'a 2 bin lira para cezası

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldıran sanık Ege Akersoy'un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy'un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki İsmail Aydemir ile sanık Ege Akersoy katılmazken, tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

2 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Video kaydının sanık tarafından çekilmediğini söyleyen avukat Öztürk, söz konusu videoyu olaydan sonra paylaşan ve yayan kişilerin suçlu olduğunu ifade ederek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçu yönünden beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat Öztürk, müvekkiline yöneltilen 'kasten basit yaralama' suçu bakımından ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ege Akersoy'un, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Akersoy'un bu suçtan beraatına karar verdi. Mahkeme, 'kasten basit yaralama' suçundan ise Ege Akersoy'a 2 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.