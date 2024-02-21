Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy'a 2 bin lira para cezası - Son Dakika
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Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy'a 2 bin lira para cezası

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye "Sen tam bir Arap sevicisisin" diyerek saldırdığı iddia edilen sanık Ege Akersoy'un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Akersoy'un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.

21.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldıran sanık Ege Akersoy'un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy'un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki İsmail Aydemir ile sanık Ege Akersoy katılmazken, tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Kelime-i Tevhid Bayrağı açan kişiye yumruk atmıştı: Ege Akersoy, yargılandığı davada beraat etti

2 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Video kaydının sanık tarafından çekilmediğini söyleyen avukat Öztürk, söz konusu videoyu olaydan sonra paylaşan ve yayan kişilerin suçlu olduğunu ifade ederek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçu yönünden beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat Öztürk, müvekkiline yöneltilen 'kasten basit yaralama' suçu bakımından ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ege Akersoy'un, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Akersoy'un bu suçtan beraatına karar verdi. Mahkeme, 'kasten basit yaralama' suçundan ise Ege Akersoy'a 2 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Kelime-i Tevhid Bayrağı açan kişiye yumruk atmıştı: Ege Akersoy, yargılandığı davada beraat etti

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy'un kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor' şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında, Akersoy hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı, 'halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun ise değişme ihtimali de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti. Akersoy'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmedilmişti.

Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy\'a 2 bin lira para cezası
Kaynak: İHA

Filistin, İstanbul, Ege, Saldırı, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy'a 2 bin lira para cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Mustafa POLAT: Adalet yerini buldu.. 167 242 Yanıtla
  • Celal Değirmenci: Bu suçun cezası bu mu? Bu cezalarla suç oranları daha da artacaktır! 176 67 Yanıtla
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  • Kubilay Turkyilmaz: BİR GÜN YOLDA YÜRÜRKEN SEBEBSİZ YERE AĞZININ ÜSTÜNE BİR YUMRUK YERSEN BU YAZDIĞIN YORUM AKLİNA GELSİN . HATTA SİNEYE CEK ÜSTÜNE BİR BARDAK TA SOGUK SU İÇ 153 47 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: Bu memlekette pkk pacavrasi acana saldirmazlar vurmazlar islam bayragi acinca niye burasi arabistanmi deyip yumruklu saldiriliyor sonra baska yerlere siginiliyor darp etme hakkı yok devletin kanunu var sikayet et saldirma 111 33 Yanıtla
  • osman şahin: Yumruğu yiyen suçlu 36 69 Yanıtla
  • Harun Gür: Ceza caydırıcı olmalı.2000 tl cezaya herkes kızdığını döver. Para cezası daha fazla olmalıydı. 73 24 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Alkış benim bahsi geçen konu umrumda değil,benim için birini saldırıp darp var ve 2000 TL CEZA YAZIKLAR OLSUN UTANIYORUM.allah cc bu ülkede rızkımızı kessin tası tarağı toplayıp gitmek nasip eylesin.çünkü can güvenliğimiz yoktur açık ve net. 52 23 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Kimse sokakta yürürken yumruk yemiyor. Bir arkadaşta yazmış terör paçavralarına karışmazlar diye. Bir gün sen o paçavralara karıştın mı ? 12 2
  • Erol MARASLI: Elinde pala ile millete saldıran gecen gün gebertilen şahşada aynı kanun uygulandımı kaç gün yattı ? 9 0
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SON DAKİKA: Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy'a 2 bin lira para cezası - Son Dakika
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