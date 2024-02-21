Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy\'a 2 bin lira para cezası

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldıran sanık Ege Akersoy'un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy'un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki İsmail Aydemir ile sanık Ege Akersoy katılmazken, tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Video kaydının sanık tarafından çekilmediğini söyleyen avukat Öztürk, söz konusu videoyu olaydan sonra paylaşan ve yayan kişilerin suçlu olduğunu ifade ederek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçu yönünden beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat Öztürk, müvekkiline yöneltilen 'kasten basit yaralama' suçu bakımından ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme, Ege Akersoy'un, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Akersoy'un bu suçtan beraatına karar verdi. Mahkeme, 'kasten basit yaralama' suçundan ise Ege Akersoy'a 2 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy'un kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor' şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mahkemece hazırlanan tensip zaptında, Akersoy hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı, 'halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun ise değişme ihtimali de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti. Akersoy'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmedilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy'a 2 bin lira para cezası - Son Dakika
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