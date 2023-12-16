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İstanbul'da PKK/KCK ve Öcalan lehine gösteri yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK ve Öcalan lehine gösteri yapan 5 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakılırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'da PKK/KCK ve Öcalan lehine gösteri yapan 5 kişi tutuklandı
16.12.2023 - 22:23,
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve TEM ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önceki gün operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde terör örgütü ve elebaşını övücü, destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli korsan gösteri yürüyüşü gerçekleştiren ve duvara yasadışı slogan yazan 10 örgüt destekçisi şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Abdullah Öcalan, İstanbul, PKK, Son Dakika

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