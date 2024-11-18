İstanbul ve Kars'ta PKK Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul ve Kars'ta PKK Operasyonu

Geniş Video İzle

İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonda PKK yandaşu 10 kişi yakalandı, çok sayıda materyal ele geçirildi.

18.11.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Kars'ta PKK yandaşlarına operasyon: Bölücü terör örgütü lehine korsan gösteri yapan 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına yol kapatıp ateş yakan ve örgüt yanlısı korsan gösteriye katılan 10 şüpheli İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütünün gençlik yapılanmasının talimatı çeşitli tarihlerde yasadışı eylem yapan ve korsan gösteri yaparak yol kapatan bazı şüphelileri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün operasyon için harekete geçen polis, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 10 örgüt yandaşı özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldığı adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

Karıştıkları yasadışı olaylar

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin karıştığı olayların tarihsel bilançosu belirlendi. Şüpheliler, 27 Ekim'de Esenyurt ilçesinde gerçekleşen pankart asma, 4 Kasım'da yine Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesinde meydana gelen korsan gösteri yürüyüşü, 8 Kasım günü İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi 1750 Sokak'ta gerçekleştirilen yasadışı gösteri yürüyüşü, aynı tarihte Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Babadağ Sokak üzerinde bulunan Beyoğlu Beledisi Yenişehir Semt Konağı'na yönelik molotof kokteyli atılmak suretiyle korsan gösteri ve 10 Kasım günü Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi Erdal Sokak üzerinde bölücü örgüt lehine slogan atma ve havai fişek fırlatma ve korsan gösteri.

İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde ve Kars'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul ve Kars\'ta PKK Operasyonu
Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Kars, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Kars'ta PKK Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:02 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik Avukat dışarı çıkarıldı Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:58 İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
21:43 Van’da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL
21:32 Antalya’da 4 saatte 3 mevsim Antalya'da 4 saatte 3 mevsim
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 14:10:12. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul ve Kars'ta PKK Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.