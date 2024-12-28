İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri - Son Dakika
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İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri

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Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden davada sona gelindi. 4 sanıktan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karar gününde sanıklara son sözleri de soruldu.

28.12.2024 22:49
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Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a son sözleri soruldu.

ANNE YÜKSEL GÜRAN: KIZIMIN KATİLİ OLMADIM

Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

ENES GÜRAN: ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM

Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.

SALİM GÜRAN: ÖKÜZ MEYDANDADIR

Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.

NEVZAT BAHTİYAR: KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.

KARAR BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin\'in katillerinin son sözleri
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • kuzeyli baba:
    bence amca hem anneyi hemde oğlunu götürüyordu narinde gördü öldürdüler benim kendi düşüncem bu 153 127 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Bu mide bulandırıcı fikrini kendine sakla 32 33
    Bekir DEMİRİ:
    Nereye götürüyordu? 20 8
    Adem GS:
    ohaa 21 3
  • Zafer Budak:
    Neden ve nasıl yaptıkları ortaya çıkmadan milletin vicdanı tatmin olmayacaktır. 249 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Allah Biliyor Caniler Narin Rahat Uyu Yavrum 224 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    curusunler orda 211 3 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Kızı kim öldürdü ve nasıl öldürdü? Neden açıklanmadı 180 5 Yanıtla
  • sezginler2242:
    ne güzel gülüyorsun dimi telefonda hiç kardeşi ölmüş gibi durmuyorsun 133 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    adalet yerini buldu en başından dediğimiz gibi oldu nevzat sadece taşıdı öldürenler aldı gereken cezayı ya abi narine tecavüz ederken yakalandı öldürüldü yada anneyle amcayı birlikte yakaladı o zaman abi neden susuyor? abinin babası da amca olabilir o yüzden susmuş olabilir mi herşey olabilir ama en mantıklı olanı abinin narine tecavüz etmeye kalkışması geliyor akla çok karışık çok 35 93 Yanıtla
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