İzinli Çıkan Kadın Çocuğu Önünde Öldürüldü
İzinli Çıkan Kadın Çocuğu Önünde Öldürüldü

19.10.2025 15:45
İzinli Çıkan Kadın Çocuğu Önünde Öldürüldü
Muradiye Gökmen, saplantılı bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü.

Bulunduğu cezaevinden izinle çıkan Muradiye Gökmen, kendisine saplantılı şekilde ilgi duyan A.Ş.A. tarafından 3 yaşındaki çocuğu önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir aydır cezaevinde bulunan Muradiye Gökmen (35), 15 Ekim sabahı bulunduğu cezaevinden izne çıkarak çocuğunu almak için arkadaşının evine gitti. Gökmen'i bir süredir rahatsız eden ve kendisiyle evlenmesi için baskı yapan A.Ş.A. (52), Gökmen'i pompalı tüfekle önce darp edip ardından ateş açtı. Çevredilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökmen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cinayette kullanılan silahı olay yerinde bırakan zanlı, aracıyla kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanarak, tutuklandı. Şüpheli A.Ş.A.'nın, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve kadına yönelik şiddet gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

"Vurmadan önce 'benimle evlenip çocuk doğurmayacaksan öleceksin' demiş"

Saldırganın Gökmen'e saplantılı olduğunu ve kendisiyle evlenmesi için sürekli baskı yaptığını ifade eden görgü tanığı Elnara Asgorava, "Muradiye bir aydır cezaevindeydi, vurulduğu gün izne çıkmıştı. Vurulduğu gün yanıma geldi, her gün zaten arıyordu açık cezaevinden. Çocuğunu almaya geleceğini söyledi, tamam dedim. Vurulmadan 4-5 saat önce gelip, çocuğunu alıp gitti. 4-5 saat sonra beni arayıp çocuğunun bezini sordu, ben de gelip alabilirsin dedim. Ben çocuğun bezini hazırlarken A.Ş.A. geldi. Muradiye'den önce A.Ş.A. aradı beni, 'orada mı' diye sordu zaten sabah ikisi beraber gelip almışlardı çocuğu. A.Ş.A. bağırmaya başladı, ben de 'burada kavga etmeyin' dedim, aşağıya indiler. Silah sesi duydum, koşarak indim. Muradiye yerde uzanmıştı ama sesi gelmiyordu. Komşuların demesine göre önce silahın arkasıyla kafasına 2-3 kere vurmuş sonra bir el ateş etmiş, yine ateş etmek isteyince silah tutukluk yapmış. Daha sonra silahın arkasıyla başına yine vurduğunda Muradiye'nin sesi kesilmiş. Hemen gidip çocuğu aldım eve geldim. Muradiye çok iyi birisiydi, nankör değildi. Kanser hastasıydı, kendisinin kan kanseri olduğunu biliyordum. İzne çıktığı ilk gün o kadar sevinmişti ki 'geliyorum abla, çocuğumu görmeye geliyorum' dedi. Çocuğun yüzüne bakamıyorum, çok zoruma gidiyor. Muradiye çok mert kızdı, başkaları için neydi, ne değildi bilmiyorum ama mert bir kızdı. Nişanlısı vardı, çıkınca evlenecektiler onunla. A.Ş.A., Muradiye'yi vurmadan önce 'benimle evlenip çocuk doğurmayacaksan öleceksin' demiş, öyle duymuş komşular" diye konuştu.

"Muradiye'nin yerinde ben olabilirdim çünkü o silah ilk bana çekildi"

Öldürülen Gökmen ile bir dönem aynı evde yaşayan ve kendisinin de aynı saldırgan tarafından geçmişte rehin alındığını aktaran Hülya Alan ise, "Muradiye çok iyi bir kızdı, kendi halinde birisiydi. Çocuğuyla bazen buraya gelip gidiyordu, o süreçte tanımıştım kendisini. A.Ş.A.'yı çok fazla tanımıyorum. Ablamın eşinin daha öncesinde çalıştığı atölyeye gitmiştik, orada tanıdım kendisini. İş yerindeki odalara bakarken, ofisine girdim yanlışlıkla. Orada otururken ablamlar benim çıktığımı düşünüp eve gitmişler. Daha sonra A.Ş.A. aşağıdan kapıyı kilitlemiş, gitmek istediğimde 'gidemezsin, kapı kilitli' dedi. Samimi de değilim zaten kendisiyle. Alkollü müydü bilmiyorum ama zaten saplantılı, takıntılı birisiydi. İçeriden pompalı tüfek getirdi. O, Muradiye'yi vurduğu tüfekmiş sanırım. Tüfeği benim alnıma doğru tuttu. Ben de panik atak var o anda çok panik oldum, çok korktum. Kaçamıyorum çünkü teras kat gibi bir yerdeydik. Beni bir gece orada tuttu. Bir süre uykuya daldıktan sonra kaçmak istedim ama anahtarı bulamadım. Sürekli 'benimle evleneceksin' gibi cümleler kuruyordu. O gün kurtulmak için 2'nci kattan kendimi atmayı düşündüm. Sabah olunca diğer çalışanlar geldi, öyle kurtuldum. Üzgünüz gerçekten, Muradiye'nin yerinde ben olabilirdim çünkü o silah ilk bana çekildi. Gidip şikayetçi olamadım, beni mesajla tehdit etti. Korkumdan polise gidemedim çünkü adresimi biliyor. Psikopat takıntılı bir insan. O kızı vurduktan sonra psikolojimiz bozuldu. Şu anda gerçekten konuşamıyorum, olayı tekrar yaşıyorum. O gece ölmek için dua ettim, ölsem de kurtulsam diye. Kesinlikle en yüksek cezayı almasını istiyorum. Hem rahmetli arkadaşım için hem de bana yapılan için çünkü bende kalıcı psikolojik hasar kaldı o güne ait" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

