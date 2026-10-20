Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı - Son Dakika
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Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı

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Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaya köprüsünden motosikletiyle hızla yola inen bir sürücü, seyir halindeki motokuryeye önden çarptı. Kazada kuryenin motosikleti hasar gördü, kurye bacaklarından yaralandı. Ekip çağırmak istediği kuryeye “Ehliyetim yok abi” diyerek olay yerinden kaçan sürücünün o anları kask kamerasına yansıdı. Kurye, görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Bayraklı’da bir motosiklet sürücüsü, yaya köprüsünden yola inerken bir motokuryeye çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü, kuryenin kask kamerasıyla görüntülendi.

YAYA KÖPRÜSÜNDEN YOLA ATLADI

Çay Mahallesi 2112 Sokak’ta yaşanan kazada, motosikletiyle yaya köprüsünden yola doğru hızla atlayan sürücü, sokakta seyir halinde olan motokuryeye önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle kuryenin motosikletinde maddi hasar oluştu. Bacaklarından yaralanan kurye, sürücüye tepki gösterdi.

“EHLİYETİM YOK ABİ” DEYİP KAÇTI

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin ekip çağırmak istemesi üzerine sürücünün “Ehliyetim yok abi” yanıtını verdiği görüldü. Sürücü, ardından motosikletini çalıştırarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın ardından polis merkezine giden motokuryenin, kask kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Çay MahallesiMotosikletBayraklı3. SayfaGüvenlikGüncelİzmirKazaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı - Son Dakika
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