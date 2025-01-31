Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi

Geniş Video İzle

İzmir'in Konak ilçesindeki bir gıda deposunda menşei belli olmayan, bozuk 2,8 ton kırmızı et ile bozuk, güvenilir olmayan 1 ton balık ele geçirildi.

31.01.2025 23:32  Güncelleme: 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 işletmede 'bazı gıda ürünlerinin kimyasal ile muamele edilerek işlendiğine' dair ihbar sonrası harekete geçti.

3,8 TON BOZUK ET VE BALIK ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, işletmelerde eş zamanlı denetim yaptı. Bir işletmenin deposunda yapılan incelemede; menşei belli olmayan, bozulduktan sonra tekrar dondurulan 2,8 ton kırmızı et ile 1 ton bozuk ve güvenilir olmayan levrek, çupra, somon, dil balığı gibi çeşitli balık türleri ele geçirildi.

İzmir'de 3,8 ton bozuk et ve balık ele geçirildi

İŞLETMEYE PARA CEZASI

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında toplamda 336 bin 902 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasak av zamanında işletmede bulundurulan dil balığı nedeniyle 37 bin 770 TL ek ceza kesildi. Gıda güvenliğini tehlikeye atan ve onaysız faaliyet gösteren işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı alındı. Depo ve soğuk hava deposu mühürlenerek idari ve yasal işlem süreci başlatıldı.

İzmir'de 3,8 ton bozuk et ve balık ele geçirildi

"DENETİMLERE SIKI ŞEKİLDE DEVAM EDİLECEK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak adına tüm ilçelerde denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini söyledi. İhbara konu olan diğer işletmede de satışa sunulan 'dana kuzu karışık et döner' ve 'pişmiş tavuk döner' ürünlerinden örnekler alındı. Ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

İzmir'de 3,8 ton bozuk et ve balık ele geçirildi
Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Semih Tokuç:
    Bunlar tespit edilen acaba tespit edilemeyen kaç ton var piyasada insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı adam yok canından çocuğun boğazına et balık geçsin istiyor sonuç ortada kime güveneceğiz kardeşim biz nereye gidiyor bu ülkenin sonu 63 0 Yanıtla
  • Mehmettaha Sayım:
    Çok yazık para uğruna insanların sağlığı ile oynuyorlar. Para cezası çok hafif bunları direk ağır cezada yargilacaksın ve 15-20 Yıl arası bir daha ticaret yapmasını engelleyeceksin ömür boyu.. kim olursa olsun affetmiyeceksin yediğimiz içtiğimiz herşeyde hile var yazıklar olsun kimse bunlara dur diyemiyor.. 45 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İzmir'de yaşayanlar böyle şeylere alışkın İzmir'de gider boğazın kokusundan daha kötü değildir 21 19 Yanıtla
  • FIRAT ÇİMEN:
    O iş yeri süresiz ve bidaha açmama kaydıyla kapatmalıdı o zaman bu tür işletneler korkudan yapmazlardi 27 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kansız Adiler 20 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Adana dedim izmir çıktı. Vay be tek maçtan yattık. 16 2 Yanıtla
  • Berker Bey:
    para cezası caydırıcı değilki. insan sağlığı ile oynayanlara cinayete teşebbüsten ceza verilmeli.. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.