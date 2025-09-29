İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
29.09.2025 10:28  Güncelleme: 10:51
Haber Videosu

İzmir Karabağlar'da bıçakla ağır yaralanan 33 yaşındaki Selim Yağız hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmir'in Devrim Mahallesi 3771/6 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. B.S. (24), Selim Yağız'a (33) bıçakla saldırdı. Boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda darbe ile yere yığılan Yağız, olay yerinde hayatını kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİ YAĞIZ'IN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Selim Yağız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan B.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan incelemede, şüpheli B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, hayatını kaybeden Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Bıçaklı kavga anı sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin elindeki bıçakla art arda hamleler yaptığı anlar kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

