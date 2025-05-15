İzmir'de İHA ekibine çirkin saldırı

CHP'nin düzenleyeceği mitingle ilgili sahne kurulumu yapılan alanda vinç kazası yaşanması üzerine olayı haberleştirmek isteyen İHA ekibi, 15-20 kişilik grubun saldırısına uğradı

Hastaneden darp raporu alan Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, saldırganlardan şikayetçi oldu

İzmir Gatecileri Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi:

"Sonuna kadar meslektaşlarımızın yanındayım. Bunun hesabını elbette birlikte soracağız

İZMİR - CHP'nin 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitingle ilgili sahne kurulumu yapılan alanda vinç kazası yaşanması üzerine olayı haberleştirmek için alana giden İHA ekibi, 15-20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 19 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yapacağı Gündoğdu Meydanı'nda sahne kurulumu yapılırken vinç kazası yaşandı. Devrilen vinçte bulunan bir işçi yaralandı. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerinde giden İhlas Haber Ajansı ekibinin yaralı işçinin başında toplanan kalabalık bir grup tarafından önce çekim yapmaları engellendi, ardından tehditle birlikte darp edilmeye başlandı. Gözü dönmüş saldırganların tekmeli yumruklu linç girişiminde Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gözü önünde yapılan saldırı sonrası gazeteciler durumu emniyete bildirdi. Polisin olay yerine gelmesi ile saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili emniyet birimleri, kaçan diğer saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.

Olayın ardından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte meydana gelerek incelemede bulundu. Sahne kurulumu ile ilgili görevlilerden bilgi alan Aslanoğlu, orada bulunan bir başka İHA ekibi tarafından kendisine yaşanan çirkin saldırı ile bilgi verildiğinde ilgisiz kaldı. İHA mikrofonlarına konuşmaktan çekinen Aslanoğlu, 'geçmiş olsun' bile demeden alandan ayrılmayı tercih etti.

"Saldırı veya kavga değil resmen linç girişimi"

Devlet hastanesine giderek darp raporu alan Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, daha sonra Alsancak Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Muhabir Ali İhsan Çiftçi, "Olay yerine gittiğimizde alanın çevresinde belediyenin yerleştirdiği bariyerler vardı. Oradaki görevliye gazeteci olduğumuzu söyleyip içeri girdik. Alanda yerde yaralıya müdahale ediliyordu. Bize 'Çekmeyin, çekim yapamazsınız' dediler. Biz gazeteci olduğumuzu, kamu görevi yaptığımızı söyledik. Orada belediye görevlileri de vardı, zabıta görevlileri de vardı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri de çekim yapamayacağımızı söylediler. Alandaki şahıslardan biri gelip tehditvari konuştu. Açıkça tehdit etti, 'Çekim yaparsanız ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' dedi. Ben kendisi ile konuşurken görmediğim bir şahıs gözümde gözlük varken yüzüme sertçe tokat attı ve ben sendeledim. Sonrasında hepsi birden üzerime çullandı, yaklaşık 15-20 kişi tarafından darp edildim. Bu basit bir saldırı veya kavga değil, resmen linç girişimi" dedi.

Büyükşehir zabıta ekipleri sadece izledi

Saldırıdan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlilerinin "Biz polis değiliz, hiçbir şey yapamayız" dediklerini aktaran Çiftçi, "Zabıta görevlileri sadece izlediler. Gazetecilere bu tür saldırıları her zaman görüyoruz, işitiyoruz ama bu saldırıdan öteydi. Biz sonrasında emniyete bilgi verdik. Polis ekibi geldikten sonra saldırganların hepsi olay yerinden kaçıp uzaklaştılar. Hastaneye gidip darp raporumuzu aldık. Emniyette ifadelerimizi verdik. Bizi tutandan da, bizi darp edende de, yüzümüze gözümüze vuran hepsinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

Kameraman Aburrahman Derici de, yaşadıkları çirkin saldırıyı şöyle anlattı:

"Olayın ihbarını aldıktan sonra Gündoğdu Meydanı'na gittik. Ben vincin olduğu bölümü çekerken Ali İhsan'ın bir grup tarafından darp edildiğini gördüm. Yanlarına gidip araya girdim, 'Niye vuruyorsunuz?' dediğim anda benim üzerime geldiler. Kaçıp kurtulmaya çalıştım ama yakaladılar, tartaklamaya başladılar. Oradaki hiçbir görevli müdahalede bulunmadı, bize yardımcı olmadı. Hepsinden şikayetçiyiz."

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'den kınama

İzmir Gazeteciler Cemiyeti saldırı ile ilgili kınama mesajı yayımladı. Cemiyet Başkanı Dilek Gappi, Ali İhsan Çiftçi ve Abdurrahman Derici'yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Açıklama yapan Gappi, "İzmiri'in göbeğinde, İzmir gibi bir kentte böyle 15-20 kişilik linç girişimi akıl alır gibi bir şey değil. Bu cesareti, bu cüreti kimden buluyorlar bilmiyorum. Sonuna kadar meslektaşlarımızın yanındayım. Bunun hesabını elbette birlikte soracağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geçmiş olsun mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da sosyal medya üzerinden olayla ilgili kınama mesajı paylaştı. İHA ekibini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini de ileten Bursalı, "Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda sahne kurulumu sırasında yaşanan kaza sonrası haber takibi yapan İhlas Haber Ajansı Bölge Haber Müdürü Ali İhsan Çiftçi, Kameraman Abdurrahman Derici ve Muhabir Zilan Genç'e yönelik fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sadece görevini yapan basın mensubu arkadaşlarımıza yönelik bu çirkin saldırı asla kabul edilemez. Kıymetli meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.