Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti - Son Dakika
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Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti

Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti

İzmir'de bir kişi, sevgilisi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeniyle birlikte karakola giderek teslim oldu. Sevgilisinin intihar ettiğini, engellemek için çalıştığını söyleyen adam, Cinayet Büro Amirliği tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

07.12.2024 14:00  Güncelleme: 14:33
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Sabah saatlerinde İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gültepe Polis Merkezi Amirliği önünde gerçekleşti. Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen E.B. (34), polis merkezi amirliğine giderek polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söyledi. Otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedenini gördü. E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobildeki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konuldu.

Sevgilisinin cansız bedenini aracına yükleyip karakola gitti

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 2 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde Kuş'un intihar ettiğini söylediği öğrenildi. E.B.'nin ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği de öne sürüldü.

Sevgilisinin cansız bedenini aracına yükleyip karakola gitti

YAKINLARI 'CİNAYET' DEDİ

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Eda Kuş'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta bekleyen Eda Kuş'un yakınları ise olayın cinayet olduğunu iddia etti. Yakınları, E.B.'nin Eda ile bir aydır ayrı olduğunu, barışmaya çalıştığını ancak reddedildiğini, bu nedenle de cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti - Son Dakika

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