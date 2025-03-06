'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş - Son Dakika
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'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş

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İzmir'de, polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan 5 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Sanıklardan Mesut Akgül'ün, Temel'in telefonunu yere fırlattığı, ikili arasında tartışma çıktığı, Akgül'ün yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek, ''Sık lan buna'' dediği ve polis memurunun vurulduğu iddianamede yer aldı.

06.03.2025 17:47  Güncelleme: 18:04
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İzmir Çiğli'deki olay, geçen yıl 28 Ekim'de saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

POLİS MEMURU ARBEDEDE VURULDU

Araçlardan inen kişiler ile işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

HAYATINI KAYBETTİ

Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobillerle kaçtı. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sıddık Temel, kurtarılamadı. Temel'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsini ardından gönderildiği memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

7 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp, kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü. Adliyeye sevk edilen Cihat Pekgöz, Enis İnal, Mesut Akgül, Muhammed Gönüldaş, Umut Şahin Gönüldaş tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

MAKTUL VE ZANLILAR AYNI MASADA OTURMUŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. 'Okan' lakaplı S.S. ile M.K. arasındaki alacak meselesine Mesut Akgül'ün aracılık yaptığı belirtildi. Olay günü Mesut Akgül'ün İzmir'de yaşayan Enis İnal ile görüşerek bir araya geldiği, buluşmaya İnal'ın davetiyle Muhammed Gönüldaş ve Umut Şahin Gönüldaş'ın da katıldığı ifade edildi. Tarafların bir türkü evinde buluştuğu Mehmet Sıddık Temel'in de aynı masada olduğunun altı çizildi.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

"TELEFONU KIRINCA TARTIŞMA ÇIKMIŞ"

Daha sonra ekibin bir tekel bayiye gittiği, burada Akgül'ün telefonla S.S.'yi aradığı ve tansiyonun yükseldiği, bu sırada Akgül'ün Temel'in cep telefonunu yere çarparak kırdığı iddianamede yer aldı.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

"SIK LAN BUNA" DEMİŞ VE 6 KURŞUN

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Akgül'ün, yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek 'Sık lan buna' dediği ve Pekgöz'ün de Temel'e 6 el ateş ettiği belirtildi. Pekgöz'ün, Temel'i hedef aldığı ancak market sahibi Ünal Öz'ü de öldürebileceği ihtimalini gözeterek ateş ettiğine vurgu yapıldı.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

"SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI"

İddianamede, sanıkların olayın ardından Akgül'e ait oto galeriye gittikleri araçlarının plakalarını değiştirerek kaçışlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarının altı çizildi. Akgül'ün, Umut Şahin aracılığıyla Soma'ya gittiği, Silopi'de sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandığı iddianamede yer aldı.

İzmir'deki Tekel Bayii Olayında Müebbet ve 18 Yıl Hapis İstemi

İSTENEN CEZALAR

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tüm tutuklu sanıklar için ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, iş yeri sahibi Öz yönünden 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, Karşıyaka 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

\'Sık lan buna\' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
Kaynak: DHA

Mehmet Sıddık, Mesut Akgül, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Yaşam, Tekel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    kısasta hayat vardır. devlet birkaçtanesini salandırcak ki göreyim birdaha böyle olaylar oluyor mu? 107 3 Yanıtla
  • 78908900:
    İDAM yoksa en azından kolluk kuvvetlerini öldürenler için özel yasa çıksın İDAM gelsin . 76 7 Yanıtla
  • TURGUT ÇELİK:
    Kısasa kısas olması lazım bu katillerede gereken yapılmalı 14 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    15 yıl infazla birlikte kaç yıl içeride yatacak editör.Bunu da yaz.. Adam öldürmek en az 30 yıla çıkarılsın ki infaz yasası bunu aşağıya çekiyor. 0 0 Yanıtla
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