Kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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Kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı

Diyarbakır merkezli yapılan bir operasyonda, kağıt havlu kolileri içerisinde taşınan göçmenler yakalandı. 5 aylık çalışma sonucunda 17 organizatör tutuklandı ve 160 düzensiz göçmen İran sınırından yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin hesaplarında 10 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.

28.02.2024 19:50
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Kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 17 kişi tutuklandı

İran uyruklu örgüt liderinden Türkiye'ye insan sevkiyatı

MİT destekli kaçak göçmen operasyonu

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken,5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, MİT destekli; Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce illerinde 5 aylık titiz çalışmalarla eş zamanlı düzenlediği operasyonda İran sınırından tırlar, kamyonet ve otomobil ile taşınan 160 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler, tıpkı paletler gibi görünen, fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında 10 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.

İran uyruklu örgüt lideri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 31 organizatörden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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