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Kağıthane'de trafik kazası sonrası yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kağıthane'de trafik kazası sonrası yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Kağıthane'de bir sürücü, otobüs durağına park ettiği aracıyla yola çıkarken bir başka araçla çarpıştı. Aracından inen kadın, diğer aracın sürücüsü yaşlı adama küfürler ederek, 'Defol git, sana mı soracağım ayyaş' dedi. O anlar trafikte bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kağıthane\'de trafik kazası sonrası yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı
25.12.2023 - 10:16,  Güncelleme: 10:18
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Kağıthane'de bir sürücü, otobüs durağına park ettiği aracıyla yola çıkarken bir başka araçla çarpıştı. Aracından inen kadın, diğer aracın sürücüsü yaşlı adama küfürler ederek, "Defol git, sana mı soracağım ayyaş" dedi. O anlar trafikte bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın sürücü, aracını otobüs durağına park etti. Ardından park ettiği yerden çıkmak için aracını hareket ettiren sürücüye bir başka araç yandan çarptı.
"Defol git, sana mı soracağım ayyaş"
Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından aracından inen kadın, küfürler ve tehditler savurarak yaşlı adamın aracının yanına geldi. Küfür eden kadın, "Niye üstüme sürüyorsun? Orası park yeri, aptal. Defol git, sana diyorum. Sana mı soracağım ayyaş?" diyerek yaşlı adamın üstüne yürümeye başladı. Trafikte bulunan diğer sürücülerin de araya girmesiyle kadın sakinleştirilerek aracına bindirildi. İki sürücü, yaşananların ardından araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştılar. Yaşananlar, trafikte bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirlerinde şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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