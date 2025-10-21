Kahramanmaraş\'ta kontrollü yıkım kontrolsüz yıkıma dönüştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bina çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.
Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. O anlar ise kameralara yansırken hafif yaralananlar da oldu.
Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.
