Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkım kontrolsüz yıkıma dönüştü - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkım kontrolsüz yıkıma dönüştü

21.10.2025 15:49
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bir bina, çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi. Yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı. İş yerlerine ve yoldan geçen araçlara zarar veren moloz ve beton parçaları, sürücüler arasında panik yarattı. Olay, kameralara yansırken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bina çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.

BETON PARÇALARI ETRAFA SAVRULDU

Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. O anlar ise kameralara yansırken hafif yaralananlar da oldu.

İNSANLAR ETRAFA SAÇILDI

Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.

Kaynak: İHA

16:03
