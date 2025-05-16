Kale Direği Kazasında Çocuk Hastanelik Oldu - Son Dakika
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Kale Direği Kazasında Çocuk Hastanelik Oldu

Kale Direği Kazasında Çocuk Hastanelik Oldu

Sakarya'da düşen kale direği nedeniyle çift görme problemi yaşayan çocuğun ailesi dava açacak.

16.05.2025 10:33
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken başına sabitlenmeyen kale direği düşen 13 yaşındaki çocuk, iki kez geçirdiği ameliyat sonrasında çift görme (diplopi) problemi yaşamaya başladı. Yaşanan olay sonrasında adeta hayatı kararın çocuğun ailesi, kazanın yaşandığı sahadaki ihmalkarlığa sebep olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan Cumartesi günü Darıçayırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bayram tatilinin son günü ailecek gittikleri mezarlıkta annesinden izin alarak mahalledeki Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesindeki halı sahaya giden 13 yaşındaki Mahmut Tunahan Güngör'ün kafasına paslanmış ve bir parçası eksik olan kale direği düştü. Baygınlık geçiren çocuk, ilk olarak ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sonrasında ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gözlerinden iki kez ameliyat olan Mahmut Tunahan'da çift görme (diplopi) problemi ortaya çıktı. Evde tedavisine devam edilen Tunahan'a ailesi göz kaslarını çalıştırmak için egzersiz yaptırıyor. Yaşanan olay sonrasında adeta hayatı kararın çocuğun ailesi ise kazanın yaşandığı sahadaki ihmalkarlığa sebep olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

"Plastik cerrahi tarafından müdahale edilmesi gerektiği söylendi"

Anne Zerrin Güngör, "Top sahasında arkadaşlarıyla oynarken destek ayağı olmayan kale direği oğlumun kafasına düştü. Haberi aldığımızda hemen oğlumun yanına gittim ve yerde yatıyordu. Ambulansla ilk önce Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması şüphesiyle de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler neticesindeki gözaltında orbita kırıkları tespit edildi ve plastik cerrahi tarafından müdahale edilmesi gerektiği söylendi. Bize en yakın hastaneye sevk ettiler. Çocuğum ameliyata alındı ve gözü açılınca gözünü sağa, sola çeviremiyordu, yukarı aşağı bakarken de çift görüyordu. Tekrar MR ve tomografi işlemleri sonrasında ikinci bir ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında sağa ve sola bakış açısı düzeldi ama yukarı, aşağı bakarken çift görmeye devam etti. Doktora gittiğimizde bu durumun kalıcı olabileceği söylendi" dedi.

"Kendilerinden şikayetçi olmamamızı söylediler"

Oğlu ameliyattayken muhtarı aradığını söyleyen Güngör, "Darıçayırı mahalle muhtarını aradım ve yaşananları anlattım. Muhtar bana, yoğun olduğunu ve haberinin olmadığını söyledi. Bende ihmalkarlığı olan herkesten şikayetçi olacağımı söyledim. Daha sonrasında muhtarda Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü arayarak haber vermiş. Olay yerinde incelemeler yapılmış ve sonrasında müdür evimize gelip geçmiş olsun dileklerini iletti, kendilerinden şikayetçi olmamamızı, maddi ve manevi olarak her türlü desteğe hazır bulunduklarını, şikayetçi olmamız durumunda kendilerinin de mağdur olacağını söylediler" diye konuştu.

"Bu ihmalkarlıklar nereye kadar sürecek, kaç çocuğun canı yanacak"

Oğlunun geleceği için endişe duyan anne Güngör, "Oğlumun şu anki sağlık durumu değişti. Kendisine özgüveni yok, eskisi gibi sosyal aktivitelere katılamıyor. Ailecek korkuyoruz başına bir şey gelecek, gözünden kaynaklı bir sorun yaşayacak diye. Yukarı, aşağı bakamıyor. Bu çocuk bisiklet sürecek, aşağı veya yukarı bakması gerekecek ve çift görecek. Bu kaza döneminde yaklaşık 1,5 ay derslerden geri kaldı, 8. sınıf öğrencisi ve LGS'ye hazırlanıyordu, derslerden geri kaldığı için verim alamayacak. Farklı bir bölüm okuması gerekecek, bu da oğlumun hayati yönünü değiştirecek. Önce çocuğum mağdur oldu, sonra da biz. Ben çalışıyordum ve oğlum kaza geçirince işten çıkmak zorunda kaldım çünkü evde bakıma ihtiyacı vardı. Biz tüm delillerimizi, raporlarımızı hazırladık ve avukatlarla görüşme aşamasındayız, ilk fırsatta şikayetçi olup dava açacağız. Bu ihmalkarlıklar nereye kadar sürecek, kaç çocuğun canı yanacak veya kaç ailenin gözü yaşlı kalacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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