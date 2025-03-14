Kamuya binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alınacak
Kamuya büyük ölçekte personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında memur, işçi ve sözleşmeli personel yer alıyor. Bu alımlarla beraber kamuda çalışacak yeni personel sayısının binlerce kişiye ulaşması bekleniyor.
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14.03.2025 10:20:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kamuya binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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