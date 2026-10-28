Kanlı Tapu Çetesi lideri Ç.A., müebbet hapis cezasıyla aranırken Şişli'de yakalandı - Son Dakika
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Kanlı Tapu Çetesi lideri Ç.A., müebbet hapis cezasıyla aranırken Şişli'de yakalandı

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Kanlı Tapu Çetesi lideri Ç.A., müebbet hapis cezasıyla aranırken Şişli\'de yakalandı
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Kanlı Tapu Çetesi lideri Ç.A., müebbet hapis cezasıyla aranırken Şişli\'de yakalandı
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Yaşlı ve yalnız kişilerin gayrimenkullerini sahte belgeler ve şantajla ele geçiren "Kanlı Tapu Çetesi" lideri Ç.A., 27 Ekim 2026'da Şişli'de operasyonla yakalandı. Hakkında 2021'de müebbet ve 10 yıl hapis cezası kesinleşen Ç.A., adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri hedef alarak gayrimenkullerini sahte belgeler ve şantajla ele geçiren, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Kanlı Tapu Çetesi" lideri Ç.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Şişli'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim 2026 tarihinde aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalar neticesinde, 2000'li yılların ortalarında ortaya çıkan ve liderliğini Ç.A.'nın yaptığı suç örgütünün, yüksek maddi değere sahip gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız kişileri hedef aldığı belirlendi. Çetenin, tehdit, şantaj ve kaçırma yöntemleriyle mağdurları baskı altına alarak taşınmazlarını sahte belgeler ve zorla imzalatılan senetler aracılığıyla ele geçirdiği tespit edildi.

KAÇIRMA, ŞANTAJ VE SAHTE VEKALETNAME

Suç örgütüyle bağlantılı geçmiş yıllardaki olaylar şu şekilde gerçekleşti:

2007 yılında Beykoz Kanlıca'da bulunan tarihi yalısını satışa çıkaran V.A.E.'nin evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin'de zorla alıkonuldu. Düzenlenen operasyonla kurtarılan V.A.E., ölümünün şüpheli olduğunu belirtti. Yapılan feth-i kabir ve otopsi sonucunda şahsın bakımsızlıktan öldüğü belirlendi. V.A.E.'nin bankadaki kiralık kasaları, ziynet eşyaları ve araçları yağmalandı; tarihi yalı ise sahte vekaletnameyle Ç.A.'ya devredilerek başka bir şahsa satıldı.

Yine 2007 yılında Yeşilköy'deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşler çete mensuplarınca kaçırıldı. Ş.G.'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu. Ş.G.'nin cansız bedeni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulundu. Ağır yaralı olarak Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan F.G. ise 23 Nisan 2008 tarihinde hayatını kaybetti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Tüm bu olayların ardından çetenin çökertilmesi amacıyla 12 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen operasyonlarda; çete lideri Ç.A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Ç.A.'nın evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ve sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanıklı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Ç.A., 2013 yılında tahliye edildi; 2021 yılında sonuçlanan mahkeme kararıyla hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Kayıt dışı olarak ikamet ettiği adresin Şişli'de olduğu belirlenen Ç.A., 27 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN FİRARİ DE YAKALANDI

Öte yandan, aynı gün Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen diğer çalışmalarda, hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli kadın şahsın Ataşehir'deki adresinde saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyon sırasında ikametin çatı kısmından kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
İstanbul3. SayfaGüncelŞişliSon Dakika

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