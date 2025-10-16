Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk
16.10.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde uyurken tabancayla vuran Rüstem Teker'in işlemleri devam ediyor. Rüstem Teker, eşinin kanser tedavisi sürecinde psikolojilerinin bozulduğunu ve bu süreçte sık sık tartıştıklarını belirtti. Olayın ardından Rüstem Teker, polis tarafından gözaltına alındı. İzadiye Teker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İzadiye Teker'i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren Rüstem Teker'in (70) işlemleri sürüyor. Rüstem Teker'in ifadesinde, eşinin kanser tedavisi sürecinde psikolojilerinin bozulduğunu ve bu süreçte sık sık tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açık açık ilan ettiler ABD’den Rusya’ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş 15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş
Pervin Buldan’ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları
Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu
Immobile’nin başı beladan kurtulmuyor Immobile'nin başı beladan kurtulmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir’deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

15:18
Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
14:49
Fenerbahçe’de bir kadro dışı daha
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
14:46
’’Öcalan’a umut hakkı’’ polemiği Özlem Zengin ’’Talep olmadı’’ dedi, DEM’den anında yanıt geldi
''Öcalan'a umut hakkı'' polemiği! Özlem Zengin ''Talep olmadı'' dedi, DEM'den anında yanıt geldi
14:21
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar
14:21
Türkiye’de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 15:33:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.