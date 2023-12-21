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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan 33 piton ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan 33 piton ele geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu trende 2'si telef olmuş vaziyette 33 adet piton ele geçirildi. Pitonlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

21.12.2023 - 00:30,
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 33 adet piton ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu trende 2'si telef olmuş vaziyette 33 adet piton ele geçirilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan yolcu trenine yönelik kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmalar ilginç bir operasyona sahne oldu.

Pitonlarla yolculuk

Trene yönelik detaylı fiziki arama gerçekleştiren ekipler yataklı vagona ait bir kompartımandaki yatağın altında, bir montun içerisine gizlenerek getirilmiş canlı yılanların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde 31'i canlı 2'si telef olmuş vaziyette toplam 33 adet piton cinsi oldukları belirlenen yılanlara el konuldu.

Olayla ilgili şüpheli şahsa yönelik Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince başlatılan işlemlerin beraberinde, söz konusu pitonlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Kapıkule Gümrük Kapısı\'nda Bulgaristan\'dan 33 piton ele geçirildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan 33 piton ele geçirildi - Son Dakika
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