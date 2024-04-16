Karaman\'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti

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Karaman'da dolmuşuyla seyir halindeyken fenalaşan sürücü, uygulama yapan trafik polisinin dikkati sayesinde kaza yapmaktan son anda kurtuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, polis memuruna teşekkür etti.

POLİSİN DİKKATİ KAZAYI ÖNLEDİ

Karaman Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformu X'teki hesabından görüntülü olarak yapılan paylaşımda, trafik uygulama noktasına yaklaşan dolmuş sürücüsü Bekir Bingöz'ün rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi. Bunu fark eden trafik polisinin zamanında müdahalede bulunarak olası bir trafik kazasının önüne geçtiği anlatılan paylaşımda, polisin daha sonra sürücünün sağlık kuruluşuna sevkini sağladığı bildirildi.

"İŞTE KAHRAMAN BİR TRAFİK POLİSİMİZ DAHA"

İçişleri Bakanı Yerlikaya da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "İşte kahraman bir trafik polisimiz daha. Karaman İli Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Hüseyin Ala'nın dikkati sayesinde bir kaza engellendi. Trafik uygulaması yapan polis memurumuz, minibüs şoförünün fenalaştığını fark ederek hızla müdahalede bulundu ve olası bir kazayı önlendi." dedi.

POLİS MEMURUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Polis memurumuz Hüseyin Ala'yı arayıp dikkati ve inisiyatif alarak yaptığı müdahaleden dolayı tebrik ettim. Direksiyon başında fenalaşan sürücümüze de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."