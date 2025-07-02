Kars'ta Kan Davası Cinayeti: Uğurcan B. İlk Duruşmada - Son Dakika
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Kars'ta Kan Davası Cinayeti: Uğurcan B. İlk Duruşmada

Kars\'ta Kan Davası Cinayeti: Uğurcan B. İlk Duruşmada
02.07.2025 10:43
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Maksut Beğtaş'ı öldüren Uğurcan B., pişman olmadığını ve yaşadığı travmayı anlattı.

Kars'ta mera ve muhtarlık anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Maksut Beğtaş'ı Kocaeli'de öldüren sanık Uğurcan B., ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, yaşadığı travmayı atlatamadığını ve Konya'da tedavi gördüğünü söyleyerek, "Olay sebebiyle pişman değilim" dedi.

Olay, 6 Ocak tarihinde 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. ATM önünde bekleyen Maksut Beğtaş (56), Uğurcan B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beğtaş kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Beğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayeti işleyen Uğurcan B'yi (22) yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından ticari taksiyle İstanbul Sancaktepe'ye kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. İfadesi sonrasında Uğurcan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Muhtarın evinde gerçekleştirecekleri saldırıya ilişkin bir toplantı yaptılar"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda sadece tutuklu sanık Uğurcan B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Olayı anlatan tutuklu sanık Uğurcan B., "Olaydan 3 yıl önce babam Hakan B. ve Maksut Beğtaş arasında muhtarlık ve mera ile ilgili bir anlaşmazlık başladı. 1 yıl kadar önce ise bu uyuşmazlığı çözmüştük ancak Maksut, ailesini toplayarak bize saldırmak için tekrar köye geldi. Muhtarın evinde gerçekleştirecekleri saldırıya ilişkin bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya jandarma müdahalede bulundu ve şahıslar bulundukları yerden ayrıldılar ancak ertesi gün biz meradayken bize saldırıda bulundular. Maksut ve beraberinde Okan Beğtaş, Barış Kanat, Berat Beyhan, Murat Beyhan silahla üzerimize ateş açtılar. Olay esnasında yengem Gülen B. ve babam Hakan yaralandı. Olaya jandarma müdahale etti" dedi.

"Şahısların bize saldırısı sebebiyle babam yaralanarak vefat etti"

Kendisinin ve karşı taraftan bazı kişilerin o olay sebebiyle tutuklandığını belirten Uğurcan B., "Ben cezaevindeyken babam yaralandıktan 6 gün sonra vefat etti. 2 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldum ancak karşı taraf hala cezaevindeydi. Çıktığımda ailem kan davası olmaması için olayın peşini bırakmamı istedi fakat ben yaşadığım bu olayı bir türlü atlatamamıştım, psikolojim bozuldu. Süreç içerisinde ailemle de geçinemedim. Kendimi toparlamak için Konya'ya geldim" diye konuştu.

"Maksut'u gördüğümde yine aklıma babamın vuruluş anı geldi"

Konya'da psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Uğurcan B., "Olayın meydana getirdiği sinir ve öfkeyi aşamadım, Maksut ve ailesinin bulunduğu yeri araştırmaya başladım. Bizim yaşadığımız yer küçük bir yer olduğu için herkes herkesi tanır, tamamen kendim araştırarak Maksut'un Karamürsel'de yaşadığını öğrendim. Olay günü Konya'dan Karamürsel'e geldim, araçla bir süre dolaştım, daha sonrasında kafeye oturdum. Bu süre içerisinde, 'Maksut ile karşılaşsam ne yaparım?' diye düşündüm. Bu esnada Maksut'u bankanın önünden geçerken gördüm, peşinden gittim. Maksut'u gördüğümde yine aklıma babamın vuruluş anı geldi. Başka bir şey düşünemedim, arka arkaya ateş ettim, olay sonrasında koşarak uzaklaştım" şeklinde konuştu.

"Maksut, babamın ölümüne sebep olduğu için öfkeme yenildim, pişman değilim"

Uğurcan B., silahını Konya'da hayvan pazarındaki tanımadığı bir şahıstan temin ettiğini ifade ederek, "Kimseden yardım almadım. Kan davası gibi bir niyetim yoktu. Maksut, babamın ölümüne sebep olduğu için öfkeme yenildim. Kan davası gibi bir niyetim olsaydı maktulün hala köyde yaşamakta olan ailesine karşı da eylemim olurdu ancak Maksut Beğtaş babamın ölümünde doğrudan sorumlu olduğu için eylemi ona karşı gerçekleştirdim. Olay sebebiyle pişman değilim, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akıl sağlığı rapor istendi

Sanığın akıl sağlığının değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

"Kardeşim Hakan'ı öldürmekten tutuklu"

Ayrıca, Maksut Beğtaş'ın kızı Canan Beğtaş'ın iddianamedeki ifadesine ulaşıldı. Beğtaş, "Hakan B.'nin öldürülmesi sebebiyle B. ailesi ile aramızda kan davası meydana geldi. Bu nedenle Karamürsel'e göç ettik. Hakan, muhtar olduğu sırada köyde meralarla ilgili kanunu uygulamaya başladı. Hakan B., babam Maksut Beğtaş'a; 'Bana 5 bin TL verirsen mera kanunu kaldırırım' diye söyledi. Babam ise bunu kabul etmedi. Ardından Hakan B. ile babam Maksut arasında sürtüşmeler yaşandı. 2023 yılında muhtarlık seçiminde babam Hakan B'yi desteklemedi. Bu sebeple Hakan, babama daha çok kinlendi. 2023 yılı ağustos ayında Hakan ile dayımın ailesi arasında tartışmalar meydana geldi. Tartışmadan sonraki gün Hakan, dayımın evine doğru ateş etti. Bunun üzerine taraflar arasında silahlı çatışma oldu. Hakan yaralandı, ardından ise hayatını kaybetti. Kardeşim Okan Beğtaş da Hakan'ı öldürme suçundan tutuklandı, hala cezaevinde. Olayların daha da büyümemesi için biz de Kars'tan ailecek Karamürsel'e yerleştik, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kan Davası Cinayeti: Uğurcan B. İlk Duruşmada - Son Dakika

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