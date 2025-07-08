Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş

Kartalkaya\'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
08.07.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Grand Kartal Otel yangınına ilişkin otelin muhasebe müdürü sanık Kadir Özdemir, "Eksikliklerin giderilmesi için Emir Bey'e söyledim. O da 'Sezon başlıyor, yetişmez. Dilekçeyi iptal edin' dedi" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına ikinci günde devam ediliyor. Grand Kartal Otel muhasebe müdürü sanık Kadir Özdemir duruşmada savunma yaptı.

Kadir Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir (önde ortada)

"EMİR BEY EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE 'SEZON BAŞLIYOR, YETİŞMEZ' DEDİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre Kadir Özdemir şöyle konuştu:

Mağdur Avukatı: 'Eksikliklerin giderilmesi için Emir Bey'e (Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras) söyledim. O da sezon başlıyor, yetişmez' dediniz.

Sanık Kadir Özdemir: Doğru.

Mağdur Avukatı: Yani Emir Aras, 'Dilekçeyi iptal edin' dedi?

Sanık Kadir Özdemir: Doğrudur.

Mağdur Avukatı: Ne kadarlık bir eksiklik bedeliydi bu? Bu eksiklikler yüzünden ailelere bu acıyı yaşattınız!

Sanık Kadir Özdemir: Bilmiyorum.

Otelin genel müdürü Emir Aras (ortada)

"YÖNETİCİ OLDUĞUMU KABUL ETMİYORUM"

Özdemir, savunmasında yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yönetici değilim, bana yöneticiler tarafından dar kapsamlı vekaletname verildi. Borçlanma yapamam, bankadan para çekemem, araç alıp satamam. Bu nedenle otel yöneticisi değilim. Otel yönetiminden habersiz işlem yapamam. O nedenle yönetici olduğumu kabul etmiyorum. Grand Kartal Otel'e yılda birkaç kez giderim. Otele kafe açılacağı söylendi ve yangın ruhsatı alınması gerektiği söylendi. Ben de Emir Bey'e söyledim ve Bolu Belediyesi'ne müracaat ettim. Kafenin ismi yerine otelin ismini yazdım. Kafenin yabancı dilde bir adı vardı. Emir Aras, 'Bizim 2007 yılından bu yana ruhsatımız var bizi niye denetliyorlar, bunu iptal edin' dedi. Ahmet Demir'e ilettim o da 'yeniden müracaat edilecek' dedi. Emir Aras, 'bizim 2007 yılından bu yana iş yeri açma ruhsatımız var. Biz bu eksiklikleri yapamayız' dedi. Ahmet Demir'e de bu konuyu söyledim bana 'iptal edin' dedi. Bolu Belediyesi'ne tekrar kafe için denetim müracaatı yaptık. Bunu da Emir Aras'ın bilgisi ile yaptım. Benim denetlemeye katılma yetkim yoktu. Ben kendime ait muhasebe işlerini yaparım. 2 otelin maaşları bordrolarını düzenlerim. Çok yoğunum. Halit Ergül, kontrolün Emir Aras'ta olduğunu ve altında da Zeki Yılmaz olduğunu söylemiştir. Benim işim personel ve vergilerdir. Benim idari işim yoktur. Ben işçiyim, yönetim kurulu başkanı Halit Ergül'dür. Benim karar alma ve imza atma yetkim yoktur. Ben tahliyemi talep ediyorum."

Kadir Özdemir

"İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI YOKTU"

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Özdemir, "Otel çalışanlarına yangın eğitimi verilmedi. Tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanı yoktu. Ece Kayacan iş güvenliği uzmanı olarak Gazelle Otel'de çalıştı. Kübra Demir, iş güvenliği uzmanlığı olarak var mı bilmiyorum. Springler var mı yangın söndürme sistemleri var mı bilmiyorum. Yangından sonra havale ve EFT yapılıp hesapların boşaltılmasına ilişkin bilgim yok" diye konuştu.

Kadir Özdemir, Kartalkaya, 3-sayfa, Turizm, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'da otel müdürü, 'Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
İlkin Aydın’dan kötü haber İlkin Aydın'dan kötü haber
11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı 11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti

15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
21:54
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
21:42
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
21:10
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:53
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
20:43
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 16:35:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.