Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok

Türkiye'yi derinden sarsan Grand Kartal Otel yangınının üzerinden aylar geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor. Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 21 Ocak tarihinde yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.

Facianın ardından açılan davada, 19'u tutuklu toplam 32 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Yoğun katılımın gerçekleştiği duruşma için Bolu Adliyesi'nin yetersizliği sebebiyle günler öncesinden Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu hazırlanmıştı.

SALONDAKİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Dört tarafının bariyerlerle kapatıldığı spor salonuna, davanın üçüncü gününde de katılımcılar geniş güvenlik önlemleri ile alındı. Sanıkların salona alınmasının ardından duruşmanın üçüncü günü başladı. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan Grand Kartal Otel'in müdürü Zeki Yılmaz duruşmada verdiği çelişki ifadelerle salondakileri çileden çıkarttı.

"MÜDÜRÜM AMA YETKİM YOK"

Mahkeme başkanının birçok sorusuna "Bilgim yok" yanıtı veren Yılmaz, polis ifadesini de reddederken "Müdürüm ama yetkim yok" sözleriyle saç baş yoldurttu.

Gazeteci Emrullah Erdinc'in aktardığına göre Yılmaz'ın mahkeme başkanıyla diyaloğu şu şekilde;

Mahkeme Başkanı: Yangın alarmı çalışıyor muydu? Yangın sırasında duydun mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Denetim işlerinden kim sorumluydu?

Sanık Zeki Yılmaz: Benim herhangi bir sorumluluğum yok.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel'de çalışan elektrikçi var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Sürekli çalışan biri yoktu.

Mahkeme Başkanı: Emir Aras, seni otelin müdürü olarak gösteriyor.

Sanık Zeki Yılmaz: Kayıt üzerinde öyle görünüyor.

Mahkeme Başkanı: Turistik tesis denetim formunda, İl Özel İdaresi'nin belgesinde işyeri sorumlusu olarak senin imzan var.

Sanık Zeki Yılmaz: Ben sadece misafirleri karşılıyorum. Yönetimden kimse olmayınca imza attım.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel'de yangın müdahale ekibi kuruldu mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Otelde yangın tüpü var mı?

Sanık Zeki Yılmaz: Var.

Mahkeme Başkanı: İş güvenliği uzmanı var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Hayır, yoktu.

Mahkeme Başkanı: Furkan'ın ifadesine göre "Kimseyi uyandırmayın, yangını içeride söndürelim" demişsin. Doğru mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Ben kimseyle konuşmadım.

Mahkeme Başkanı: Resepsiyona yangın eğitimi verildi mi?

Sanık Zeki Yılmaz: Verilmedi.

Mahkeme Başkanı: Resepsiyonda acil durum butonu var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Yok efendim.

Mahkeme Başkanı: Yangın alarm sistemi neden çalışmadı?

Sanık Zeki Yılmaz: Sezon başında resepsiyonda kendi kendine çaldı. Hüseyin Özer odalarda kontrol yaptı, sorun olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı: Acil durum koordinasyonu ve ilk yardım ekibi belgelerinde senin imzan var.

Sanık Zeki Yılmaz: O belgelerdeki imza bana ait değil.

Mahkeme Başkanı: Belgeleri kim düzenledi?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Polis ifadenizde personele sürekli eğitim verildiğini söylemişsiniz.

Sanık Zeki Yılmaz: Polis ifademi kabul etmiyorum.

Duruşma Savcısı: Bilginiz dışında geliştiğini söylediğiniz bu olayları kim gerçekleştiriyor? Poliste farklı, burada farklı konuşuyorsunuz.

Sanık Zeki Yılmaz: O bölümü ben söylemedim.

Mahkeme Başkanı: Poliste, "Yangın alarm testi yaptık. Odalardan panelin sesi tiz şekilde duyuluyordu" demişsiniz.

Sanık Zeki Yılmaz: Az önce söyledim. Alarm kendi kendine çalmıştı, sorun olmadığı söylendi.