Kastamonu Taşköprü\'de öldürülen baba, 2 oğlu ve kardeşi yan yana defnedildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen baba ile 2 oğlu ve kardeşi, yan yana toprağa verildi.

Olay, dün Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan ve tarlada aralarında tartışma çıkan Metin A. ve oğlu Çetin A. ile tarlada pancar söken İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu, Sefa Karasu ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin A. ile oğlu Çetin A., yanlarındaki tabancayla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında yan yana defnedildiler

Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, işlemlerinin ardından Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyüne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, aile mezarlığında yan yana defnedildi. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ali Karasu'nun henüz 3 aylık bir bebeğinin olduğu, kardeşi Sefa Karasu'nun ise 1 yaşında erkek çocuğunun olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Halit Karasu'nun da iki çocuk babası olduğu belirtildi.

Cinayet şüphelilerin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.