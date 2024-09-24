Katil Zanlısı Eğlence Mekanında Yakalandı - Son Dakika
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Katil Zanlısı Eğlence Mekanında Yakalandı

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Ankara'da cinayet işleyip yangın süsü veren S.K. eğlence mekanında yakalandı. Pişkin sözler sarf etti.

24.09.2024 08:52
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İşlediği cinayeti yangın süsüyle örtbas etmeye çalışan katil zanlısı eğlence mekanında yakalandı

Cinayet işlediği evi, öldürdüğü arkadaşıyla birlikte ateşe veren şahıstan pişkin sözler: "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim"

ANKARA - Ankara'da, cinayet işlediği evi öldürdüğü arkadaşıyla birlikte yakarak yangın süsü vermeye çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eğlence mekanında yakalanan zanlının, emniyette alınan ifadesinde, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" dediği belirtildi.

Olay, dün sabah saat 09.10 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre, 65 yaşındaki Ü.U, yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü veremeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi. İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.'yi yakalamak için harekete geçti.

Polisi yanıltmak için şehir dışına çıkma senaryosu tasarlamış

Şüpheli S.K.'nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.'nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya'nın Esat Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

"Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim"

Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" dediği öğrenildi. S.K.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Katil Zanlısı Eğlence Mekanında Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Katil Zanlısı Eğlence Mekanında Yakalandı - Son Dakika

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