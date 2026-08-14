Kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni kanalda bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 66 yaşındaki Ali Cin'in arama çalışmalarından acı haber geldi. Ekiplerin yürüttüğü hummalı çalışmalar sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni sulama kanalında çıkarıldı.

EVDEN AYRILDI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ali Cin, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının hayatından endişe ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ANAHTARI MİLLET BAHÇESİNDE BULUNDU

Arama sürerken kritik gelişme dün akşam saatlerinde yaşandı. Ali Cin'e ait otomobil, Ellek Millet Bahçesi civarında anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Çalışmalarını hemen bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler; AFAD, jandarma ve itfaiye personeliyle gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise dron desteğiyle havadan tarama faaliyetlerine devam etti.

CANSIZ BEDENİ KANALDAN ÇIKARILDI

Ekiplerin bölgedeki yoğun takibi acı sonla noktalandı. 66 yaşındaki adamın cansız bedeni, aracının bulunduğu noktanın yakınlarındaki Çevlik Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki sulama kanalında tespit edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Ali Cin'in cenazesi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.