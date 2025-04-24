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Kayıp Kardeş Davasında Beraat

Kayıp Kardeş Davasında Beraat

Kayseri'de yargılanan Yusuf Turhan, 33 yıl önce kaybolan kız kardeşi için beraat etti.

24.04.2025 20:47
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Kayseri'de kardeşi ve yengesini öldürerek bağ evinin bahçesindeki tandıra gömen şahıs, 1992'den beri haber alınamayan kız kardeşini de öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Kayseri'de 19 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kayıp olan Firdevs Öztürk- Mehmet Turhan çiftini bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda çiftin öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, 10 Haziran 2021'de çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı. Bahçedeki tandırın olduğu alanda yapılan kazı sonucu çiftçin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Necla Turhan ise beraat etti.

Katil zanlısı 1992'den beri kayıp olan kardeşi için de hakim karşısında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında en son 1992 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Turhan, "Ben, annem, Mustafa ve ağabeyim 'Pire Mehmet' lakaplı Mehmet Turhan, Adana'nın Hacıbey Mahallesi'ne gittik. Oranın muhtarını bulduk ve Ahmet Yaşar'ın yerini öğrendik. Ahmet Yaşar'ı evinden aldık ve Hacıbey Mahallesi'nden çıktık. Arabayı ağabeyim Mehmet Turhan sürüyordu. Issız bir yola girdi. Ağabeyim bir iple Ahmet Yaşar'ın elini bağladı. Ahmet Yaşar'ı darp etmişlerdi. O sırada Havva'nın adresini aldıklarını söylediler ve oradan Adana merkeze geldik. Ahmet Yaşar, Havva'nın Adana merkezde Alican isimli birinin yanında olduğunu söyledi. Adresi bulduk. Müstakil bir evdi ve eniştem Ahmet Yaşar'ın söylediği Alican isimli şahsı bulduk. Alican bizi içeriye davet etti ve Havva'nın evinde olmadığını bize söyledi. Evden çıktık ve arabaya bindik. Ağabeyim Mehmet Turhan 'Havva bu evde' dedi. 'İçeride iki fincan kahve vardı. Bir tanesi yarım içilmişti' dedi. Bir saat sonra geri geldik, yine kapıyı çaldık. Aynı kişi kapıyı açtı. Ağabeyim ve Mustafa da silahlarla eve hücum etti. Annem de evin içerisinde kız kardeşim Havva'yı arıyordu. Annem 'Havva'yı buldum' dedi. Havva'yı aldık ve oradan uzaklaştık ve Kayseri'ye geldik. Ağabeyim Mehmet Turhan, 'Havva benim evimde kalacak' dedi. Havva da orada kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki duruşmada gizli tanıkların Havva Turhan'ın cesedinin gömülü olduğu yeri bildiklerini iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti bölgede keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Keşif kararının ardından kayıp olan Havva Turhan'ın cesedinin bulunduğu yer olduğu iddia edilen bölgede iş makineleri ve kadavra köpeğiyle arama yapıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan Yusuf Turhan hakkında 33 yıl önce kaybolan kız kardeşi Havva Turhan'ı öldürmekten dava açıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına önceki suçlarından dolayı cezaevinde bulunan Yusuf Turhan SEBGİS ile katıldı. İddia Makamı delil yetersizliğinden Yusuf Turhan'ın beraatini talep ederken, Yusuf Turhan da ifadesinde, "Çok önemli konular arz etmek istiyorum. Gerçek neyse ortaya çıksın, suçlu cezasını çeksin istiyorum. Adil yargılamak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmanın sonunda Yusuf Turhan'ın 33 yıl önce kaybolan kız kardeşi Havva Turhan'ı öldürmek suçundan beraatine hükmetti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Kardeş Davasında Beraat - Son Dakika

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