Amasra'da 7 gündür aranan madenci için rüya detayı: Ekipler Değirmenağzı Koyu'na yöneldi - Son Dakika
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Amasra'da 7 gündür aranan madenci için rüya detayı: Ekipler Değirmenağzı Koyu'na yöneldi

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Amasra\'da 7 gündür aranan madenci için rüya detayı: Ekipler Değirmenağzı Koyu\'na yöneldi
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Bartın Amasra'da 6 Ekim'den bu yana haber alınamayan 43 yaşındaki madenci İlker Mızrap için denizdeki arama 7. gününe girdi. Mesai arkadaşı Şenol Bıçakçı'nın rüyasında onu Değirmenağzı'nda gördüğünü anlatması üzerine sahil güvenlik botları ve dalgıçlar bu koya yoğunlaştı. Eşi Naciye ve kızı Açelya, fırtına beklenmeden sonuç alınmasını istiyor.

Bartın'da bir hafta önce kendi teknesi ile balık avına çıkan ve bir süre sonra eşine attığı "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajının ardından bir daha ulaşılamayan 43 yaşındaki İlker Mızrap'ı arama çalışmaları 7. gününde de devam etti. Kayıp madencinin mesai arkadaşının gördüğü rüya üzerine ise denizdeki arama çalışmaları Değirmenağzı Koyu'nda yoğunlaştırıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 6 Ekim Salı günü mesai bitiminde kendisine ait fiber bir tekne ile balık avlamaya çıkan 43 yaşındaki madenci İlker Mızrap, aynı gün akşam saat 17.45 sıralarında eşi Naciye'ye "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı atmış ve bu mesajın ardından bir daha kendisine ulaşılamamıştı. Arama çalışmalarının 2. gününde tekne batma görüntüleri ortaya çıkmış, baz istasyonu sinyali ve batan tekne görüntüleri incelenmesine rağmen, İlker Mızrap ya da teknesi bulunamamıştı.

Yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı sahil güvenlik botunun da aralarında yer aldığı 4 bot, 2 drone ve bir polis botu tarafından 7 gündür devam eden arama çalışmalarının son gününde ise ortaya çıkan acı bir detay, arama çalışmalarının yönünü değiştirdi.

ARKADAŞI RÜYASINDA GÖRDÜ: BEN DEĞİRMENAĞZI'NDAYIM

Denizde kaybolan İlker Mızrap'ın madenci arkadaşı Şenol Bıçakçı'nın dün gece gördüğü rüya üzerine arama çalışmaları, Tavşan Adasına yaklaşık 4 mil uzaklıktaki Değirmenağzı Koyu'na kaydı. Sahil Güvenlik botları, balıkçı tekneleri tarafından trollerle bölgede arama çalışmaları yürütürken, su altı görüntüleme sistemleri ve dalgıçlarla da Değirmenağzı Koyu ve açıklarında arama yapılıyor.

Arama çalışmalarını Amasra sahilinden takip eden kayıp madenci İlker Mızrap'ın 43 yaşındaki eşi Naciye ile 17 yaşındaki kızı Açelya, geçen 7 güne rağmen hiçbir ize rastlanılmadığını söyledi. İlker Mızrap'ın madenci arkadaşının dün akşam gördüğü rüyanın üzerine çalışmaların Değirmenağzı'nda yoğunlaştırıldığını belirten acılı eş Naciye Mızrap, "Madenci arkadaşı rüyasında görmüş. 'Ben Değirmenağzı'ndayım. 4 metre derinlikteyim, sıkıştım. Beni burada arasınlar, başka bir yerde aramasınlar' demiş. Çalışmalar orada başlatıldı bugün. Rüyalara kaldı işimiz" dedi.

HAVA BOZMADAN SONUÇ BEKLİYORLAR

Yarın yağış ve fırtına beklendiğini de hatırlatan Naciye Mızrap, devlet yetkililerine seslenerek, "Hala bulamadık. Çalışmalar devam ediyor bugün ama yarın hava bozacak. 7 gününde halen bir iz yok. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Siz de anne babasınız. Yavrularım, babalarını bekliyor" dedi.

KIZI AÇELYA: BABAM ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNSUN

Babasının ölü ya da diri bulunmasını isteyen 17 yaşındaki Açelya ise, "Bugün son gün sonuçta. Yarın hava bozacak, fırtına gelecek. İyi veya kötü sonuç alalım istiyoruz. Bir şekilde babam bulunsun gelsin istiyoruz. Kaybetme, bulamamanın da acısını yaşamak istemiyoruz. 8 gündür ne babama ne de tekneye ulaşabildik. Babamın neler yaşamış olabileceğini düşünmek istemiyorum. Sizlerin de eşleri, evlatları var. Biraz empatiyle bizi anlayın. Çalışmaların daha da yoğunlaştırılmasını istiyoruz. Ben artık babamın ölü ya da diri bulunsun istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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