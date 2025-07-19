Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kan donduracak cinsten bir vahşet yaşandı.
İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yer alan Mahmut Sami Ramazoğlu Camii'ne gelen 32 yaşındaki Y.Ş. isimli şahıs, aralarında 'araç parkı' yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ş.T.'nin namaz kılarken boğazını kesti.
Y.Ş., 63 yaşındaki Ş.T.'yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ş.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak camiye gelen Ş.T.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
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