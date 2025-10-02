Kayseri\'de Karı Koca Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde karı koca evlerinin önünde uğradığı saldırı sonucu av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

KARI KOCA, EVLERİNİN ÖNÜNDE TÜFEKLE VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Fahri B. ile eşi Gülhanım B., cami çıkışı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de olayın yerinde inceleme yaptı. Fahri B. ve Gülhanım B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.